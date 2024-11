"Хората събират паяци като Pokemon": Защо незаконната търговия с тарантули процъфтява

Н езаконната търговия с паяци, подхранвана предимно от колекционери на редки видове, представлява значителна заплаха за тях.

Джаки Пийлър, която е прекарала над 40 години изучавайки съществата в зоологически градини и музеи, отбелязва, че паяците са изключително поляризиращи - хората или ги обожават или са ужасени от тях.

Преди 25 години, Пийлър е водила мобилна програма съвместно със зоологически градини, от които е взимала рядко срещани паяци и ги е показвала пред развълнувани тълпи. Тарантулите стават все по-уязвими на незаконна търговия. Крис Хамилтън, асистент в Университета на Айдахо, обяснява, че "тарантулите са харизматични организми", но тяхната популярност е довела до нарастващо бракониерство и процъфтяващ нелегален пазар.

Според проучване около 43% от видовете тарантули се търгуват за изследователски или медицински цели.

#Tanzania This opportunistic dwarf species of #tarantula (#Heterothele villosella) builds dense, tubular webs behind loose bark and in leaf litter. The missing 8th leg will be regenerated once the spider moults.#bugsnstuff #researchedinthewild #bringlessonsalive pic.twitter.com/gIGvtxmhps