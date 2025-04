"Хората крещят от ужас": Жената с най-дългия език в света

П арти триковете са втора природа за Шанел Тапър, която отдавна държи титлата на рекордьорка в Книгата на Световните рекорди на Гинес като жена с най-дългия език на Земята, предаде The Guardian.

Родената в Калифорния Тапър може лесно да използва своя 9,75-сантиметров език, за да премахва блокчета от кула Jenga. Тя може да обръща червени пластмасови чаши с него, да докосва върха на носа си и под брадичката си, а също така да вдига лъжица.

Но нищо не може да се сравни с момента, когато тя показва езика си на хората и ги наблюдава как крещят от ужас, когато осъзнават, че е по-дълъг от средна електрическа крушка или кредитна карта.

"Честно казано, най-добрата реакция, която мога да получа, когато някой види езика ми, е крещенето", споделя 34-годишната Тапър в интервю, публикувано на уебсайта на Световните рекорди на Гинес. "Хората крещят или издават звуци от шок или ужас понякога, и това вероятно ми е любимото, защото ми е смешно, защото е драматичен отговор."

Тапър за първи път се свърза със Световните рекорди на Гинес , чиято база данни от 40 000 записа е постоянен източник на обществено очарование, около две десетилетия след като осъзнава, че е необичаен.

Тя разказва, че е била на около 11 години, когато е започнала да дразни хората около себе си, като изплезва езика си, а често срещаната реакция била те да коментират дължината му. Няколко години по-късно, тя стана сензация в интернет, когато потребители на YouTube я забелязаха да изплезва езика си в видеоклип и се объркаха от неочакваното му удължаване.

Световните рекорди на Гинес я канят на събитие в Лос Анджелис през 2010 г., за да измерят езика ѝ и да проверят дали заслужава място в базата данни на организацията. Тя надмина много други състезатели за отличието, като превъзхожда средната дължина на езика за жени с около 1,9 см и за мъже с около 1,2 см.

👅 Ready to be amazed? Dive into the world of Chanel Tapper, the record-holder for the world's longest tongue! 🌍 Get ready for a jaw-dropping journey through her incredible talent. TongueTalent RecordBreaker, info below 👇 pic.twitter.com/399LTbrIdu