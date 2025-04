„Харесва ми, че съм необходим“: Джей Лено проговори за грижите за съпругата си с деменция

Д жей Лено разкри колко много му допада да се грижи за съпругата си, която живее с деменция,

В интервю за In Depth with Graham Bensinger, бившият телевизионен водещ споделя как протича животът му в момента със съпругата му Мейвис, с която са заедно от 45 години, пише CNN.

