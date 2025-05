„Елеонора Велика“: Скарлет Йохансон представя режисьорския си дебют в Кан

Х оливудската звезда Скарлет Йохансон получи похвали от ветерана Уес Андерсън, докато нервно се подготвя да представи дебютния си филм като режисьор на филмовия фестивал в Кан.

Актьорите зад камера са нещо като тенденция в Кан тази година. Звездата от „Здрач“ Кристен Стюарт и британският актьор Харис Дикинсън вече представиха първите си филми, предаде АФП.

CANNES, France — Scarlett Johansson won praise from veteran filmmaker Wes Anderson as she nervously prepared to unveil her debut feature as a director at the Cannes film festival on Tuesday.



READ: https://t.co/FVOKNs8UrJ pic.twitter.com/MmKeR0BTi3