Годзила на 70 години: Какви уроци научихме от Краля на метафорите?

П рез последните години Годзила се завръща.

Откакто се завърна в западните кина през 2014 г., чудовищното влечуго сякаш почти не е напускало екрана. Но докато разрушителните изстъпления на Годзила са приятно забавление, самото създание винаги е вървяло по границата между хаотичното зрелище и по-дълбоката метафора.

Тази година чудовището навършва 70 години и тъй като светът продължава да се сблъсква с предизвикателства, свързани с международните войни и влошаването на околната среда, колосалното чудовище може би все още има какво да ни предложи.

Крал на чудовищата или на метафорите?

Оригиналната Годзила, или „Годжира“, е вдъхновена от американския филм от 1953 г. „ Чудовището от 20 000 сажена“. В този ранен филм за чудовища детонацията на атомна бомба освобождава замразено динозавърско същество, което сее хаос в Ню Йорк. „Звярът" е първият филм, който популяризира идеята, че ядрените оръжия могат да “събудят“ нещо чудовищно, но не и последният.

Година по-късно Годзила се появява за първи път в едноименния филм от 1954 г., режисиран от Иширо Хонда, и връзката му с последиците от ядрената война е по-очевидна. Гигантското чудовище е трябвало да символизира атомните бомби, хвърлени върху Нагасаки и Хирошима от американските военни през 1945 г. Дори текстурираната му кожа е трябвало да изобразява келоидните белези на оцелелите след атаките, тъй като самата Годзила е била обезпокоена от изпитанията на ядрено оръжие в южната част на Тихия океан.

