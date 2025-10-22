Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Н еловкият момент на участничка в конкурса за красота „Мис Панама“ стана вирусен, оставяйки зрителите смутени.

Кадри от неловка ситуация на сцената по време на конкурса за красота Miss Grand International обиколиха интернет, след като участничка допусна грешка, която предизвика смут и съчувствие сред публиката.

Исамар Ерера, представителката на Панама, участваше в международния конкурс, провеждан в Тайланд в продължение на няколко седмици, когато направи гаф, който вероятно ще остане запомнен завинаги.

Miss Panama beauty queen’s awkward onstage blunder goes viral — leaving viewers mortified: ‘Beg your pardon?’ https://t.co/gySzlhlMPD pic.twitter.com/aE2SxaYE6N — New York Post (@nypost) October 22, 2025

По време на коронационната вечер на събитието 31-годишната Ерера стоеше на сцената заедно с 76 други участнички от цял свят, докато водещият обявяваше финалистките, достигнали до топ 22.

В един момент камерите се насочиха към Ерера, която пристъпи напред с широка усмивка, празнувайки предполагаемата си „победа“. Тя продължи да върви напред, докато публиката остана неловко притихнала. Скоро стана ясно защо.

В хаоса и вълнението на момента се случи недоразумение, а водещият бързо грабна микрофона, за да изясни ситуацията.

„Ааа, моля да ме извините, обявих Мис Гранд Парагвай“, каза той. „В тази зала е много шумно, пълна е с фенове от цял свят.“

▶️PELADA EN EL MISS GRAND INTERNATIONAL | ​​​​​​​​​​​​😱



Miss de Panamá pasó al frente, creyendo escuchar el nombre de su país, cuando el presentador dijo Paraguay.😳



La compatriota Cecilia Romero se ubicó entre las 20 finalistas.​​​🤩pic.twitter.com/un06UVgb4e — DELPY 📱🎬 (@delpynews) October 18, 2025

Ерера трябваше неловко да се върне на мястото си, докато истинската финалистка, Сесилия Ромеро от Парагвай, пристъпи напред, за да отбележи своя момент на слава.

Гафът на участничката предизвика вълна от подкрепа в социалните мрежи, като само едно видео в TikTok събра близо 5 милиона гледания.

„Панама, Канада, Парагвай звучат еднакво, не ги осъждайте“, отбеляза един потребител.

„Може би не е разбрала заради езиковата бариера“, предположи друг.

„Аз съм от Парагвай и много съжалявам за случилото се“, добави трети.

Някои зрители определиха видеото като „болезнено за гледане“, но допълниха: „Надявам се, че ще го преодолее“.

„Беше отлична участничка, безупречна във всяко свое излизане на сцената и заслужаваше да бъде сред финалистките. Сигурен съм, че в живота ѝ предстоят още по-големи успехи“, сподели друг поддръжник.

„Горкото момиче, дано някой ѝ беше казал, преди да стигне до предната част на сцената“, размишляваше друг коментатор.

FARÁNDULA| Un momento incómodo y para la historia, vivió la representante de Panamá en el Miss Grand International 2025, Isamar Herrera. pic.twitter.com/U4SYljddpR — Realidad Noticias (@realidadpma) October 18, 2025

За щастие, Ерера изглежда прие инцидента с достойнство.

„Такива неща се случват. Беше грешка и това е състезание“, каза тя след това. „Трябва да знаеш как да губиш и да разпознаваш триумфа на другите.“

30-годишната Ема Тиглао от Пампанга беше коронясана за победителка в конкурса Miss Grand International 2025.

Класацията на финалистките беше допълнена от първата подгласничка Сарунрат Пуагпипат от Тайланд, втората подгласничка Айтана Хименес от Испания, третата подгласничка Фейт Портър от Гана и четвъртата подгласничка Нариман Батиха от Венецуела.