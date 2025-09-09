Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я

"Мис Ню Йорк" беше коронясана за "Мис Америка" 2026!

Каси Донеган спечели престижната титла след две вечери на оспорвана надпревара с блестящи претендентки от всички 50 щата, както и от окръг Колумбия и Пуерто Рико.

27-годишната красавица триумфира на церемонията в Орландо, Флорида, на 7 септември, превръщайки се едва в осмата представителка на Ню Йорк, която печели титлата в над 100-годишната история на конкурса. Успехът ѝ бе придружен от впечатляваща стипендия на стойност 70 000 долара.

Miss New York crowned Miss America 2026 https://t.co/fpxHpK9exd pic.twitter.com/zHfuTLgUFv — New York Post (@nypost) September 9, 2025

„Мис Америка винаги е била мощен трамплин за амбициозни жени, които искат да превърнат мечтите си в реалност“, сподели Донеган след победата си. „За мен е чест да представлявам организация, която предоставя стипендии, ресурси и платформа за жени лидери – и съм дълбоко благодарна за възможността да осъществя тази мисия.“

Според организацията „Мис Америка“ Донеган планира да използва средствата, за да финансира бакалавърското си образование, както и да продължи с магистратура. В момента тя е главен оперативен директор на компанията за детски грижи Southern Sitter LLC и член на Асоциацията за акционерно право на актьорите.

От организацията подчертават, че тя „е изградила успешна сценична кариера в различни театри в страната, споделяйки светлината на прожекторите с някои от най-големите таланти в индустрията“.

Титлата ѝ осигури преднина пред останалите четири финалистки – "Мис Тексас" Сади Ширмайер, "Мис Флорида" Парис Ричардсън, "Мис Джорджия" Одри Китила и "Мис Алабама" Ема Тери. Донеган се е насочила към националната корона още от юли, когато беше избрана за "Мис Ню Йорк".

Miss New York has been crowned Miss America 2026. https://t.co/p4N9oUHNF6 — ABC News (@ABC) September 9, 2025

„Никога няма да намеря перфектните думи, за да опиша какво означава това пътуване за мен, но ще започна с най-простото: благодаря“, написа тя тогава. „Подготовката за „Мис Америка“ официално започна и за мен е огромна чест да представлявам Ню Йорк. Този щат – разнообразен, устремен, устойчив – е моят дом.“

Дори преди големия финал, Донеган подчертаваше гордостта си да бъде лице на "Емпайър Стейт".

„Да имам подкрепата на щатски съвет, толкова невероятен като моя, е сбъдната мечта за всяко момиче – и съм изключително щастлива, че това е моята реалност“, сподели тя.

Here are the Top 5 Finalists for Miss America 2026! 👑



Congratulations to our newly crowned Miss America 2026, Cassie Donegan from New York!



⭐️ 1st Runner-Up: Texas

⭐️ 2nd Runner-Up: Florida

⭐️ 3rd Runner-Up: Georgia

⭐️ 4th Runner-Up: Alabama



📸: @houstonmphotography pic.twitter.com/hGKlztCOcV — Miss America (@MissAmerica) September 8, 2025

С новата си роля Донеган ще бъде официален национален посланик на марката „Мис Америка“.

Историята на конкурса започва през 1921 г. в Атлантик Сити, само година след като жените в САЩ получават право на глас. За много участнички организацията – най-големият източник на стипендии за млади жени – се е превърнала в ключ към нови възможности както в личен, така и в професионален план.

Днес „Мис Америка“ е една от най-разпознаваемите марки в страната, която всяка година отпуска над 5 милиона долара под формата на национални стипендии, както и милиони на щатско и местно ниво.