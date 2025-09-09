Любопитно

Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я

27-годишната красавица триумфира на церемонията в Орландо на 7 септември

9 септември 2025, 16:25
Каси Донеган е новата "Мис Америка" 2026, вижте я
"Мис Ню Йорк" беше коронясана за "Мис Америка" 2026!

Каси Донеган спечели престижната титла след две вечери на оспорвана надпревара с блестящи претендентки от всички 50 щата, както и от окръг Колумбия и Пуерто Рико.

27-годишната красавица триумфира на церемонията в Орландо, Флорида, на 7 септември, превръщайки се едва в осмата представителка на Ню Йорк, която печели титлата в над 100-годишната история на конкурса. Успехът ѝ бе придружен от впечатляваща стипендия на стойност 70 000 долара.

„Мис Америка винаги е била мощен трамплин за амбициозни жени, които искат да превърнат мечтите си в реалност“, сподели Донеган след победата си. „За мен е чест да представлявам организация, която предоставя стипендии, ресурси и платформа за жени лидери – и съм дълбоко благодарна за възможността да осъществя тази мисия.“

Според организацията „Мис Америка“ Донеган планира да използва средствата, за да финансира бакалавърското си образование, както и да продължи с магистратура. В момента тя е главен оперативен директор на компанията за детски грижи Southern Sitter LLC и член на Асоциацията за акционерно право на актьорите.

От организацията подчертават, че тя „е изградила успешна сценична кариера в различни театри в страната, споделяйки светлината на прожекторите с някои от най-големите таланти в индустрията“.

Титлата ѝ осигури преднина пред останалите четири финалистки – "Мис Тексас" Сади Ширмайер, "Мис Флорида" Парис Ричардсън, "Мис Джорджия" Одри Китила и "Мис Алабама" Ема Тери. Донеган се е насочила към националната корона още от юли, когато беше избрана за "Мис Ню Йорк".

„Никога няма да намеря перфектните думи, за да опиша какво означава това пътуване за мен, но ще започна с най-простото: благодаря“, написа тя тогава. „Подготовката за „Мис Америка“ официално започна и за мен е огромна чест да представлявам Ню Йорк. Този щат – разнообразен, устремен, устойчив – е моят дом.“

Дори преди големия финал, Донеган подчертаваше гордостта си да бъде лице на "Емпайър Стейт".

„Да имам подкрепата на щатски съвет, толкова невероятен като моя, е сбъдната мечта за всяко момиче – и съм изключително щастлива, че това е моята реалност“, сподели тя.

С новата си роля Донеган ще бъде официален национален посланик на марката „Мис Америка“.

Историята на конкурса започва през 1921 г. в Атлантик Сити, само година след като жените в САЩ получават право на глас. За много участнички организацията – най-големият източник на стипендии за млади жени – се е превърнала в ключ към нови възможности както в личен, така и в професионален план.

Днес „Мис Америка“ е една от най-разпознаваемите марки в страната, която всяка година отпуска над 5 милиона долара под формата на национални стипендии, както и милиони на щатско и местно ниво.

