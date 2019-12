Френски дворец се продава за 55 долара

Ч удите се какво да подарите на човека, който има всичко, освен собствен замък във Франция ?

Само за 55 долара можете да си купите част от историческата крепост.

Е няма да имате възможност да си купите целия замък, но частичен дял от Chteau de Vibrac, рушаща се крепост, която някога е била дом на средновековното френско благородническо семейство.

За трета поредна година стартиращ проект за запазване на културното наследство на Dartagnans.fr и асоциацията Adopte un chateau, организират колективна покупка на старинен френски замък.

Досега са събрани над 175 000 евро, собственици са повече от 1700 души от 45 държави. Очаква се екипът да събере и инвестира в реставрация общо 1 240 000 евро.

Всеки съсобственик получава доживотен достъп до замъка, част от градината, която да носи тяхното име и възможност да помогне при решаване на бъдещето на това парче от френската история.

Надеждата е да се възстанови замъка до предишната му слава, показвайки потенциала му чрез събития и обществени срещи. А част от целите е да се засадят площите с различни култури.

Друга задача на проекта е да бъдат възстановени и създадени 12 стаи, които да позволяват настаняване на гости.

Замъкът се присъединява към други два френски замъка, с множество собственици, разположени в западна Франция. Ebaupinay беше закупен от Dartagnans и екипът на Adopte un chteau през 2018 г.

Основателят на Dartagnans Ромен Делаум казва, че неговата организация обмисля туристическия потенциал на сградите, когато избират кой замък да се опита да придобие.

Замъкът Vibrac е открит от организациите преди няколко месеца.

Междувременно е постигнат значителен напредък по възстановяването на другите два замъка, като двамата наскоро отвориха вратите си за обществото.

Приоритетът за замъкът Vibrac е да се отстрани растителността, която започва да обгръща цялата структура, преди да започнат разкопките.

