Известни сгради, които са пострадали при пожар

В последните дни милиони хора по света следят с интерес ситуацията около голямата катедрала на Париж - "Нотр Дам", в която избухна голям пожар. След като огнената стихия бе потушена последва логичното:

Как и за какво време ще бъде възстановена емблематичната катедрала.

Бившият френски министър на културата Жак Ланг заяви, че възстановяването трябва да стане за три години.

"Трябва да набележим по-кратък срок, не 10 или 15 години, а три години, за да възстановим "Нотр Дам".

Друг експерт по френското културно наследство каза, че във Франция вече няма да могат да се намерят достатъчно големи дървета, за да се заменят старинните дървени греди, изгорели при пожара в катедралата "Нотр дам".

По думите му покривът на катедралата не може да бъде възстановен в първоначалния си вид, защото "в момента нямаме в страната ни дървета с тази големина, каквито са сечени през 13 век".

Какво ще се случи и какво време ще е необходимо, за да бъдат възстановени разрушенията, тепърва предстои да разберем.

Ние решихме да върнем лентата назад, за да си припомним за други известни сгради по света, които са пострадали при пожар - някои случайно, а други при умишлени действия.

Навръх 31 декември 2015 г. в Дубай пламна част от хотел "Адрес Даунтаун", който се намира близо до небостъргача Бурдж Халифа.

Пожарът обхвана най-малко 20 етажа от хотела. При инцидента най-малко 16 души бяха ранени, мнозинството - леко. Отломки от горящата сграда падаха на улицата от височина около 300 м.

Пожарът, който по-късно се оказа, че е бил причинен от късо съединение, не спря новогодишните празненствата в Дубай.

Сега връщаме лентата още по-назад.

Замъкът Уиндзор в гр. Уиндзор, Бъркшир, Англия, е една от най-посещаваните исторически забележителности в Англия. Един от символите и стожерите на британската национална идентичност, Уиндзор е най-старият замък във Великобритания, а със своите 1000 стаи и най-големият обитаван замък в света. Сегашната кралица Елизабет Втора е прекарала голяма част от детството си тук.

През 1992 година опустошителен пожар частично унищожава 100 стаи в апартаментите за церемониално и лично ползване на кралицата. Пожарът започва от частния параклис на кралица Виктория, като се смята, че е причинен от прожектор, който бил насочен и поставен до завеса.

As the operation to restore #NotreDame begins a message of hope can be gotten from here in the UK.



In 1992 our glorious 11th Cen Windsor Castle suffered a devastating fire.



It destroyed many glorious and historic rooms.



But we rebuilt!



And so will the people of France! pic.twitter.com/T9Bhkg5mw1