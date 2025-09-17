Филмът „Дяволски игри“ с турне в България

Б лаготворителното кино турне на “Дяволски игри“ със социална насоченост и подкрепата на общините в България продължава. Пълни зали и вълнуващи срещи с екипа се проведоха вече в София, Велико Търново, Бургас и Пловдив, а следващите стъпки са:

27.09, Варна - Висше Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" в Зала „Вапцаров“ от 17:00 ч. с подкрепата на Община Варна;

30.09, Стара Загора - Регионална библиотека „Захарий Княжески“ от 19:00 ч. с подкрепата на Община Стара Загора.

Скоро ще бъдат обявени и допълнителни дати на турнето.

По време на турнето Гари Стреч и Деси Тенекеджиева за втори пореден път проведоха и своя интензивен седмичен Актьорски Мастърклас.

„Това е филм, който задава въпроси. Филм, за който ще мислите след като свърши и определено един от най-необикновените филми, които някога сте гледали. След края на разпространението на лентата по кината в България, за екипа ни остана приоритет да продължим да споделяме нашата история точно в кино салоните, защото с нищо не може да заменим истинското усещане от големия кино екран с прекрасна картина и звук. Разбира се, че „Дяволски игри“ ще тръгне и по стрийминг платформите и накрая ще се излъчи и по телевизията (за България по нашия генерален медиен партньор NOVA), но преди това искаме да го покажем на голям екран на максимално широка публика. Затова правим и поредица от специални прожекции из страната, както и благотворително турне със социална насоченост, за което благодарим на всички Общини, които подкрепиха идеята. Изключително топъл прием и много развълнувани зрители ни посрещнаха през лятото във Велико Търново, Бургас и София“ – сподели продуцентът на българо-британската лента Деси Тенекеджиева.

Фентъзи трилърът „Дяволски игри“ се радва на активен фестивален живот и е част от официалната селекция на редица елитни кинофестивали в света.

Филмът грабна цели четири награди на световната си премиера в Capry Hollywood Film Festival: „Награди за Европейски пробив на годината“ за Елеонора Иванова и Димитър Николов, „Европейската Арт награда“ за продуцент и актриса на Деси Тенекеджиева и „Награда за мъжка роля“ на Гари Стреч. Последва киноразпространение в България и изключително успешна бляскава премиера в Лондон. Филмът дебютира в Северна Америка в легендарния Китайски театър в Холивуд на 25-тото издание на Beverly Hills Film Festival - един от влиятелните филмови фестивали в света. Лентата бе част и от програмата на София Филм Фестивал, на CINE IFF Лондон, както и на още един от топ фестивалите в Северна Америка- Flickers' Rhode Island International Film Festival. С поредни награди си тръгна и от един от най-елитните бутикови световни кино фестивали– Ischia Global, където Тенекеджиева бе отличена за „Европейски Продуцент на годината“, а Гари Стреч за най-добър актьор.

След седмица филмът ще е част от Празника на Българското кино в Рим, след което ще пътува за Indian CINE festival в Мумбай, а през октомври и за в Chelsea Film Festival в Ню Йорк (отново фестивал Топ 10 в Северна Америка).

Лентата за Светлината, Мрака и Любовта на продуцентската компания Black Sea Film има световен дистрибутор в лицето на американската компания Buffalo 8 и ще стигне до всеки любител на киното по света. Режисьор на „Дяволски игри“ е Бен Чарлз Едурадс, а оператор Денис Маден. Трилърът е с романтични моменти и фин английски хумор. Сценарият е дело на британеца Майк Шилиам, по идея на Бен Чарлз и Тенекеджиева.

В него непокорната Ива среща мистериозно момче, което й дава сили да се изправи срещу деспотичния си втори баща и глухата си наркозависима майка. Дали момчето е падналият ангел Луцифер, изпратен да води Ива в нейната съдба и да спаси човешката раса? Или просто е луд, заблуден или опасен млад мъж, който я подлага на шокираща задача - да убие могъщия американски телевангелист ( Мики Рурк)? И каква е тайната връзка между всички герои? Това са въпросите, на които зрителите ще търсят отговор до самия финал на филма.

“Дяволски игри” е първият български филм, в който ключова роля е поверена на легендарна холивудка звезда. Освен номинираният за Оскар Мики Рурк, в него ще видим култовите британски актьори Гари Стреч (“Dead man’s Shoes, “Александър”) и Джеф Бел (“Рокенрола”, Green Street Hooligans”). Специално участие има и вокалистът на световната поп банда BLUE - Лий Райън и австралийската звезда Ники Уилям. Всички те играят рамо до рамо с Елеонора Иванова, Димитър Николов и Деси Тенекеджиева, който правят разтърсващи превъплъщения.

Към актьорския състав се включват както нови имена, така и редица популярни и обичани актьори, сред които Михаил Мутафов, Светлана Янчева, Радина Боршош, Илиян Стаменков, Ованес Торосян, Кейт Никълс, Благовест Благоев, Виолета Челси Кристoу, Нели Беширова, Катя Роуз, Димитър Баненкин, Петя Панева, Димитър Ковачев-Фънки, Бистра Окереке и др.

Лентата се разпространява в България от NO BLINK Film, с подкрепата на Национален филмов център по програмата за възстановяване на разходи за производство на филми. Генерален медиен партньор е Nova Broadcasting Group.