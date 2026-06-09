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Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“

„Смърт край Нил“ се изправя срещу премиерата на „Имението Даунтън: Нова ера“ по KINO NOVA

9 юни 2026, 12:24
Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“
Източник: NOVA

М истерия под горещото слънце и завръщане в света на британската аристокрация очакват зрителите в третата седмица от „Великият понеделник“. В оспорвана битка за зрителското внимание влизат „Смърт край Нил“ и премиерното заглавие „Имението Даунтън: Нова ера“. Филмът, получил повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg/, ще бъде излъчен в понеделник (15 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Източник: NOVA

Адаптацията на обичания роман на Агата Кристи „Смърт край Нил“ е първото предложение за седмицата. Историята отвежда зрителите в Египет, където прочутият детектив Еркюл Поаро (Кенет Брана) се надява на заслужена почивка, но спокойствието не трае дълго – убийството на богатата наследница Линет Риджуей (Гал Гадот) превръща всички на луксозен параход по Нил в заподозрени. Детективът ще трябва да открие кой има най-сериозен мотив и да разплете една от най-сложните загадки в кариерата си.

Премиерното заглавие „Имението Даунтън: Нова ера“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на зрителите. Продължението на сагата ще раздели семейство Кроули, защото част от тях ще заминат за Южна Франция, за да разкрие мистерията около новонаследената вила на графиня Вайълет, а Лейди Мери (Маги Смит) заедно с останалите ще остане в Англия. Тя ще посрещне холивудски екип, чийто проект ще изправи обитателите на Даунтън пред неочаквани предизвикателства. Какви тайни от миналото ще изплуват и ще устои ли подреденият свят на имението на голямото кино?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 15 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в третата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

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