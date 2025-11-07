Любопитно

Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Победител в четворния сблъсък стана приключенецът Мирослав

7 ноември 2025, 23:06
Ф ермерът Кристиан Василев се сбогува с Арената на “Игри на волята” след загуба в изключително оспорван четворен елиминационен сблъсък тази вечер. Той се изправи срещу съплеменниците си Мирослав и Радостина, както и най-близкия си човек в надпреварата Ивайло. Победата завоюва почитателят на силни усещания Мирослав, за което получи награда от 100 златни гроша и шанс да участва в предстоящото кастинг съревнование.

Източник: NOVA

Воините стартираха предизвикателството заедно, а първите двама, успели да преминат през заплетеното трасе три пъти, получиха шанс за преждевременно спасение. Освен Мирослав, оцеляване в първата част на битката си гарантира и бизнесменът Ивайло. За своето представяне той получи 50 златни гроша.

Източник: NOVA

Към втория етап продължиха Кристиан и Радостина, като затруднения с някои от елементите на рекордьорката по прекарани седмици на Блатото позволиха на нейния съперник да натрупа ценна преднина. Фермерът обаче не успя да я задържи за дълго и напусна състезанието.

Източник: NOVA

За своето приключение из мистичните земите на Дуранкулак Кристиан разказва в новото издание на подкаст поредицата “След Игрите”. Там той споделя за коалициите при Завоевателите, за предателствата при Безименните и за своя път от кастинг битките до голямата игра. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре завръщане в Дивия север ще направи финалистът от сезон 6 Калоян, който ще опита да си осигури място в All Stars сезона на предаването.

Срещу кого ще се изправи той, гледайте в “Игри на волята” в събота, 8 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.

Източник: NOVA    
Игри на волята
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

