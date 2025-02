Фалшиви униформи на имиграционни служители се продават в Amazon, предизвикаха възмущение

С ензационно видео в Х (бившия Twitter) с милиони гледания показа тревожна тенденция: Amazon продава якета, изглеждащи като част от униформата на ICE (Имиграционно и митническо правоприлагане на САЩ).

Във видеото Джейсън Селвиг интервюира мъж на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC) 2025, който носи яке, изглеждащо като официална униформа на ICE, въпреки че няма никаква връзка с агенцията.

Джейсън започва разговора с въпроса: „Всъщност работите ли за ICE?“ На което мъжът веднага отговаря: „Не, изобщо не.“

Когато е помолен да обясни защо е с това облекло, той небрежно признава, че е купил якето от Amazon за едва $29,99, като дори препоръчва да се вземе по-малък размер, защото неговото било твърде широко.

Talked to someone wearing an ICE costume at CPAC. pic.twitter.com/sNTV7Ba6dD