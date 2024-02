Пинк прекъсна концерт, след като жена от публиката започна да ражда

П инк бе принудена да прекрати първия си концерт в Сидни, след като жена от публиката започна да ражда.

Певицата спря шоуто си на стадион "Алианц", след като посетителите на концерта започнаха да махат от тълпата, за да сигнализират, че бъдещата майка е започнала да ражда.

Pink abruptly stops concert after woman goes into labor in the middle of the mosh pit https://t.co/HcfkNqDfjt pic.twitter.com/AlQGLH5y59