Обект "Ханфорд": "Фабриката за апокалипсис" в сърцето на проекта "Манхатън"

А томният взрив, който порази Нагасаки през 1945 г., може да се проследи до обекта "Ханфорд" - нищо неподозираща пустиня в щата Вашингтон, където през 20-и век са произведени колосални количества радиоактивен материал. Дните на изпомпване на плутоний отдавна са отминали, но обектът е оставил ядрен боклук, който продължава да има въздействие върху страната.

Разположен на площ от около 1550 кв. км в югоизточната част на Вашингтон, обектът "Ханфорд" е създаден през 1943 г. в рамките на проекта „Манхатън“ с единствената цел да произвежда плутоний в промишлени мащаби. С помощта на девет ядрени реактора и пет големи комплекса за преработка на плутоний чрез облъчване на уранови горивни пръти се изработват огромни количества оръжеен плутоний.

Произведеният тук материал е отговорен за някои от най-разрушителните експлозии, създавани някога от хората, поради което писателят Стив Олсън го нарича уместно „Фабриката за апокалипсис“ в книгата си за обекта от 2020 г.

В първите дни на съществуването на обекта плутоният се изпраща от Ханфорд в лабораторията Лос Аламос в Ню Мексико, където учените от проекта „Манхатън“ го използват за разработването на атомни оръжия. Част от този материал попада в атомната бомба, използвана при теста „Тринити“, първото денонсиране на ядрена бомба, и втората, хвърлена върху Нагасаки в последните дни на Втората световна война.

Мястото, намиращо се в селската част на окръг Бентън във Вашингтон, е избрано заради изобилието от студена вода, осигурявана от река Колумбия, която е необходима за охлаждане на ядрените реактори.

Мястото е сравнително отдалечено, въпреки че стотици хора са изгонени от домовете си, за да го създадат. В началото на 1943 г. около 1500 местни жители получават писмо от правителството на САЩ, в което се казва, че трябва да освободят имотите си в рамките на 90 дни. Междувременно армията е изпратена да забрани на няколко местни племена, които от незапомнени времена разчитат на района за традиционни практики, да се завърнат.

