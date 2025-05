Посочиха кой е най-щастливият ден от седмицата

Ч етвъртък е най-щастливият ден от седмицата – а астрологията знае защо.

Разглеждайки дните от седмицата, откриваме, че най-добрият начин да живеем пълноценно е като се възползваме от енергията, присъща на всеки от тях.

Точно както всеки зодиакален знак има своя управляваща планета, така и всеки ден от седмицата е свързан с определено небесно тяло. Имената на дните произлизат от древни владетели и богове: неделя е денят на Слънцето, понеделник – на Луната, събота – на Сатурн и така нататък.

Thursday is the luckiest day of the week — and astrology explains why https://t.co/SbwbvckY8e pic.twitter.com/tEJsIvwnct