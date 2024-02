Щастие, отвращение, страх: Ролята на емотиконите в модерния свят

И зследователите помолиха 500 мъже и жени от Обединеното кралство и Китай да идентифицират емоциите, изобразени в поредица от малки жълти емотикони, популярни в текстови съобщения и публикации в социалните медии.

Те също така установиха, че британците изпитват по-големи трудности при разпознаването на „отвратеното“ лице, тъй като те, известни с по-резервираното си отношение, е по-малко вероятно да изразят тази емоция, предпочитайки да я запазят достояние на себе си.

Участниците в проучването разглеждат емотикони, изразяващи щастие, отвращение, страх, тъга, изненада и гняв.

Жените се справиха по-добре навсякъде. Изследователите казаха, че това може да се дължи на факта, че жените са по-чувствително настроени, за да могат да разпознават емоциите на бебета.

Ихуа Чен от Нотингамския университет каза: „Жените демонстрират по-висока точност в разпознаването на емоциите от мъжете. Едно потенциално обяснение е „хипотезата за първичния гледач“.

„Точното и бързо идентифициране на детските емоции, особено изражението на лицето, е много важна част от грижите за бебетата, тъй като детската смъртност като цяло е била висока през цялата човешка еволюция.“

