Любопитно

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

28 април 2026, 12:26
Източник: ANIMATO MUSIC/UNIVERSAL MUSIC

О ливия Дийн продължава да се утвърждава като едно от най-силните нови имена в световната поп и соул сцена. След година, белязана от големи отличия, рекордни стрийминг резултати, силно международно присъствие и нарастваща фен база, британската артистка се намира в най-мащабния момент от кариерата си досега.

„Новата кралица на попа“ Оливия Дийн триумфира на Brit Awards 2026

Албумът ѝ The Art of Loving вече надхвърли 5 милиарда глобални стрийма и продължава да присъства в Топ 10 в осем държави – впечатляващо постижение шест месеца след излизането му.

Източник: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC

Сред песните, които в момента привличат все по-голямо внимание, е „Baby Steps“ – едно от най-топлите и разпознаваеми заглавия от The Art of Loving. Тракът набира популярност в социалните мрежи, където звучи в хиляди лични истории за свобода, порастване, пътувания, женственост и увереност в малките стъпки напред. Песента носи характерната за Olivia елегантност – мек соул звук, интимно разказване и усещане за движение напред без излишна драматичност, но с много вътрешна сила.

Оливия Дийн е сред най-ярките британски артисти на новото поколение. Музиката ѝ съчетава класическа соул чувствителност, съвременна поп естетика и изключително личен авторски почерк. През 2026 г. тя вече има серия от значими отличия и номинации, включително награда GRAMMY за най-добър нов артист, големи победи на BRIT Awards и MOBO Awards, както и седем номинации за American Music Awards, сред които и Албум на годината за The Art of Loving.

Източник: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC

Един от най-големите ѝ хитове – „Man I Need“ – вече официално влезе в клуба на песните с над 1 милиард стрийма в Spotify. Това е първият ѝ сингъл, достигнал този мащаб в платформата, при това само за 245 дни. Песента се превърна в глобален пробив за Оливия Дийн, оглави класации в ключови пазари и донесе нова аудитория към цялото ѝ творчество.

Паралелно с този успех Оливия Дийн започна и най-голямото си турне до момента – аренната обиколка The Art of Loving Tour. Първата вечер в Глазгоу вече предизвика силна реакция онлайн – от сетлиста и сценичната продукция до визията, атмосферата и вокалното присъствие на артистката. Турнето ще продължи през следващите месеци, а специални гости в различни дати са Jalen Ngonda, Kokoroko и Sasha Keable.

Източник: UNIVERSAL MUSIC    
Оливия Дийн Поп соул The Art of Loving Музикални награди Глобални стриймове Британски изпълнител
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Свят Преди 6 минути

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното", заяви той

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 13 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 49 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Любопитно Преди 51 минути

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 51 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Джими Кимъл

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 52 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

България Преди 53 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

България Преди 59 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

,

Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

България Преди 1 час

Някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

<p>Кандев: Камионът при инцидента в тунел &quot;Витиня&quot; е бил технически изправен</p>

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

.

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

България Преди 1 час

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

Анна Бодакова

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Всичко от днес

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Ал Пачино показа как се празнува на 86 – танци, настроение и сладка изненада

Edna.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

Добрите новини от Левски нямат край

Gong.bg

Фенове на Славия отговориха на Венци Стефанов

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

След стрелбата във Вашингтон: Повдигнаха три обвинения на извършителя, предстоят още

Nova.bg