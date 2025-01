Епохата на науката среща призраците: Как учените на 19-ти век се опитваха да общуват с отвъдния свят

В ерата на технологичните революции и научни открития, в съзнанието на обществото започва да се заражда нещо уникално: стремежът да се свържем с невидимото.

През 19-ти век, докато кралица Виктория се възкачва на трона, а електрическите телеграфи трансформират световната комуникация, спиритизмът започва да печели популярност сред учени, философи и широката общественост.

Съществува ли реална връзка между нашия свят и отвъдния? Могат ли невидимите сили, които движат технологиите, да ни свържат с духовете? Тази интригуваща тема ни води през тънките граници между наука и вяра, където духът и машината се срещат в търсене на неразгадани мистерии.

На 23 юли 1924 г. редакторът на Scientific American, О. Д. Мън, и шестима членове на научна разследваща комисия са се събрали в малка стая на четвъртия етаж на улица Лайм 10 в Бостън.

Учените са се събрали, за да наблюдават уменията на 36-годишния медиум Мина Крандън, известна сред поддръжниците си като Марджери, а сред враговете си като „Русата вещица от Лайм Стрийт“. Крандън, най-известният медиум в страната, твърди, че с помощта на духа на починалия си брат, Уолтър, може да демонстрира различни психически способности, които разколебавали както вярващите, така и скептиците.

Способностите на Крандън са били толкова впечатляващи, че сър Артър Конан Дойл, авторът на историите за Шерлок Холмс и известен защитник на спиритизма, я препоръча на Мън.

Дойл е бил убеден, че Крандън може да провери съществуването на призраци и по този начин да спечели наградата от 5000 долара, предложена от Scientific American за всеки, който може да докаже реалността на паранормалното.

Сред учените на срещата е присъствал и известният магьосник Хари Худини.

Худини не само наблюдаваше, но и повтори триковете на Крандън, изпълнявайки ги на сцената без никакви признаци на свръхестествена намеса. В крайна сметка това разруши кариерата на Крандън.

„Епохата на науката“

19-ти век често е описван като „ерата на науката“. Тогава все повече явления от космоса започват да се обясняват чрез природните закони, а медицината се утвърдява като стандартна научна дисциплина.

Днес много от нас смятат, че науката и спиритизмът винаги са били в противоречие – едното се занимава с рационално мислене, а другото е театрална постановка за наивните. Но истината е, че вярването в паранормалното е било приемано сериозно от много учени до края на 19-и век. Някои от тях вярвали, че спиритизмът представлява нов клон на науката, способен да докаже съществуването на задгробния живот.

През същото десетилетие, когато Джеймс Прескот Джаул прави значителен принос към Закона за запазване на енергията (1843 г.), а анестезията успешно се използва за първи път в хирургията (1846 г.), три сестри от Ню Йорк твърдят, че общуват с мъртвите пред изумена публика. Въпреки че сестрите Фокс в крайна сметка признават, че сеансите им са фалшиви, беше твърде късно – техните подвизи вдъхновяват ново религиозно движение.

Спиритизмът се разпространява в Америка и Великобритания, а след това и в Европа. Хора от всички сфери на живота – включително учени, философи и художници – посещават сеанси, за да станат свидетели на чудесата на медиумизма.

„За много хора от 19-ти век, прилагането на научни методи към религиозни и философски въпроси, като например задгробния живот, е било много привлекателно“, коментира Ричард Ноукс, доцент по история на науката и технологиите в Университета на Ексетър. „Нито ортодоксалното християнство, нито науката предлагаха задоволителни отговори – християнската теология изглеждаше твърде абстрактна и догматична, а науката – материалистична и нихилистична, отричайки съществуването на душата.“

Спиритизмът е бил в синхрон с прогресивните идеи на времето.

Важно е също така да се отбележи, че спиритизмът не винаги е бил смятан за наука на „свръхестественоъо“. Както обяснява Ноукс, много спиритуалисти се противопоставяли на идеята, че явленията, които изучават, са наистина „над“ природата; те смятали, че това са просто неизследвани аспекти на естествения ред, които научните методи биха могли да разкрият.

Призракът и машината

рез 1837 година, в годината, когато кралица Виктория се възкачва на трона, Уилям Фодъргил Кук и Чарлз Уитстоун патентоват система, използваща електромагнитни импулси за придвижване на игли върху циферблат, който указва конкретни букви от азбуката. В същото време други изобретатели работят върху свои версии на електрическия телеграф, който в следващите години трансформира комуникацията.

За първи път в историята информацията може да бъде предавана на огромни разстояния почти мигновено.

Ноукс отбеляза: "Това беше от голямо значение за спиритуалистите, защото предполагаше, че съществуват нематериални средства за предаване на информация. Това направи комуникацията с духове, извършвана чрез течности, сили и други подобни, да изглежда дори по-реалистична от електричеството."

Спиритуалистите разсъждаваха, че ако „Старият“ и „Новият“ свят (Северна Америка и Европа) могат да бъдат свързани чрез електрическа енергия, защо тогава не и земният и духовният свят?

С напредването на века ентусиазмът към спиритизма започна да избледнява, но идеите, които обхваща – доказателства за живот след смъртта и предполагаемите психически способности на някои хора да общуват с починалите, останаха правдоподобни за много уважавани научни умове и в началото на 20 век.

Скоро след това измамата на спиритуалистите и медиумите беше разкрита. В същото време културните нагласи се променят и “ортодоксалната ” наука измества паранормалното.

Независимо от това, продължава да е интересно, че в продължение на няколко десетилетия през "Епохата на науката", изтъкнати учени са вярвали в свръхестественото.

