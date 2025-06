Избягало куче преплува до остров и се завърна след 160-километрово пътуване

И згубено куче, което изчезна за цели 36 дни и измина около 160 км, се завърна след необикновеното си приключение, благодарение на спасителна акция на благотворителна организация, предаде The Guardian.

Амбър, кръстоска с ретривър, е спасена като улично кученце в Катар от доброволци и преместена във Великобритания. Но само една нощ след като пристига в новия си приемен дом близо до Брамшоу, Ню Форест, тя изчезва безследно.

Изчезването става на 25 април и през следващите 36 дни Амбър предприема истинско приключение през Хемпшир и Дорсет, като дори преплува до остров, преди най-сетне да бъде открита и спасена.

AMBER HOME SAFE. THANKS FOR RT's 😊🐕🐾



🆘25 APR 2025 #Lost AMBER #ScanMe

Golden/ White Saluki Female #Bramshaw #Lyndhurst #Hampshire #SO43

Amber was in her first night in a foster home after arriving from Qatar. https://t.co/FK04ybHrBo pic.twitter.com/j2BXTc967O