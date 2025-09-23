Любопитно

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

Тя споделя и за дългогодишните финансови проблеми на Лиса, както и за пристрастяването ѝ към наркотиците

23 септември 2025, 16:32
В новите си мемоари Присила Пресли признава, че Елвис ѝ е предложил аборт, когато е забременяла с тяхната дъщеря Лиса Мари.

Това е само едно от множеството шокиращи разкрития, които 80-годишната Присила прави в книгата си „Нежно, докато те оставям“, публикувана във вторник и цитирана от Page Six.

Бившата актриса от „Далас“ разказва как се е борила да овладее непокорната си дъщеря, която била „толкова съсипана“ от смъртта на баща си през август 1977 г. По-късно Присила въвела Лиса Мари в спорната Църква на сциентологията, но признава, че тогава е била „наивна“ относно тази религия.

Тя споделя и за дългогодишните финансови проблеми на Лиса, както и за пристрастяването ѝ към наркотиците — в един момент дъщеря ѝ приемала по 80 таблетки дневно — преди трагичната ѝ смърт на 54 години през януари 2023 г.

„Дъщеря ми беше главоблъсканица — сложна и предизвикателна“, пише Присила. „Лиса беше свободен дух, решителна и неспокойна душа.“

Като дете на икона, Лиса често определяла публичния си образ с думите: „Лиса Мари Ф—инг Пресли“.

„Това беше идентичност, която едновременно я омагьосваше и преследваше до края на живота ѝ“, признава Присила.

  • Началото на брака с Елвис

Елвис и Присила се запознават, когато тя е едва на 14 години, а той — на 24, докато служи в американската армия в Германия. Женят се през 1967 г., а само седмици по-късно разбират, че тя е бременна.

„Сватбата ни означаваше, че най-накрая мога да разкрия всичко“, пише Присила. „Бях толкова развълнувана. Но когато забременях още в първата си брачна нощ, тези мечти рухнаха.“

„Нито Елвис, нито аз бяхме готови за дете.“

„Седмици наред и двамата мълчаливо се тревожехме за бъдещето. В най-мрачните си моменти дори се питах как бих се почувствала, ако претърпя инцидент и направя спонтанен аборт. Чувствах се ужасно виновна, че изобщо мислех за това“, признава тя.

Тогава Елвис „ме погледна един ден и ме попита дали искам аборт. Каза ми, че ще подкрепи всяко мое решение. Думите му бяха зов за събуждане.“

„Огромната тежест на този момент ме удари като гръм и аз се разплаках. Отговорих му: „Не! Не можем да направим това. Това е нашето бебе!“

Когато през февруари 1968 г. Лиса Мари се ражда, двамата родители „се влюбват безнадеждно в нея“.

  • Раздялата и последният спомен

Присила напуска Елвис, когато Лиса е на 4 години, след афера с инструктора си по карате Майк Стоун, но твърди, че това не е била истинската причина за раздялата им.

Разбрал за Стоун, Елвис ѝ се „наложил“ по начин, който, според думите ѝ, наподобявал „удар от майстор по карате... и остави в мен болезнен спомен за последното ми интимно преживяване с него“.

Разстроен и наранен, той дори помолил най-близкия си приятел Джо Еспозито да намери наемен убиец за Стоун, но в крайна сметка бил разубеден.

„Колкото и трудно да беше, никога не съжалих, че напуснах Елвис. Но никога не спрях да скърбя за него“, признава Присила.

  • Лиса Мари - детство и тийнейджърски години

„Отглеждането на дъщеря ми беше предизвикателство и за двама ни“, пише Присила. „Тя беше със силна воля от самото начало. Като баща си, тя просто беше такава. Имаше собствено мнение, а това, че беше дъщеря на Елвис, само го засилваше.“

В училище Лиса трудно се вписвала. Нейната реплика била: „Аз съм Лиса Пресли. Баща ми е Елвис Пресли! ... Така че, вижте ме!“

В тийнейджърските си години тя се увличала по момчетата. Когато навършила 14, „светът, който познавах, се разпадна“, казва Присила.

След едно пътуване Лиса споделила, че тогавашният приятел на Присила, актьорът Майкъл Едуардс, влязъл в стаята ѝ и повдигнал завивките ѝ, за да я погледне.

Въпреки че Лиса твърдяла, че не е направил нищо повече, Присила го изгонила. Години по-късно била потресена, когато Едуардс публикувал книга, в която признал за „сексуална обсебеност“ от дъщеря ѝ.

Шокът станал още по-голям, когато 40 години по-късно, в собствените си мемоари „Оттук до великото неизвестно“ (издадени посмъртно през декември 2024 г.), Лиса обявила, че Едуардс я е малтретирал. Той отрича обвиненията.

„Бях насърчен да разкрася един безобиден анекдот за Лиса Мари в мемоарите си от 80-те години и сега съжалявам, че го направих“, казал той преди време. „Разбирам, че тези истории продават книги, но идеята, че съм малтретирал Лиса Мари, е просто измислица.“

Присила пише, че думите на дъщеря ѝ били „съвсем различни“ от онова, което самата Лиса споделила тогава. „Трудно ми беше да приема това признание. Никога не успяхме да говорим за него приживе. Знам, че никога няма да намеря примирение.“

  • Бурни бракове и Майкъл Джексън

Когато на 25 години Лиса получава наследството си от баща си, тя вече е омъжена за музиканта Дани Киоу и е майка на Райли и Бенджамин.

Бракът обаче се разпада и Присила била „ужасена“, когато Лиса се омъжила за Майкъл Джексън през май 1994 г., след като той бил обвинен в блудство с деца.

„Не вярвах, че я обича“, признава Присила. „Ожени се за нея в момент, когато отчаяно се нуждаеше от положителен публичен образ — да бъде представен като желан хетеросексуален мъж.“

„Снимките на дъщерята на Елвис с огромен диамантен пръстен, който Джексън ѝ подари? Това беше образ от чисто злато.“

На 18 януари 1996 г. Лиса подава молба за развод. „На практика можех да чуя как Елвис въздъхва с облекчение“, казва Присила.

  • Финансови сривове и зависимости

До 2005 г. Лиса е „фалирала“ и е продала 85% от наследството си, макар че имението на Елвис в Мемфис — „Грейсланд“ — остава в семейството.

През октомври 2008 г. тя ражда близначките Финли и Харпър от третия си съпруг, китариста Майкъл Локууд. Но радостта била помрачена от опиоидите, които ѝ били предписани след раждането.

„Лиса наследи уязвимостта на Елвис към опиоидна зависимост и вече беше пристрастена, когато напусна болницата“, споделя Присила.

До 2014 г. „проблемът беше отишъл далеч отвъд болкоуспокояващите“. Лиса смесвала кокаин с алкохол и приемала огромни дози лекарства, което я довело до рехабилитация.

Това сложило край и на брака ѝ с Локууд.

„Нямах представа колко отрова е вливала в тялото си“, казва Присила за периода на бракоразводната битка през 2016 г. Тогава тя временно поела грижите за близначките.

„Знаех, че спорът с нея е безсмислен. Аз спорех не с Лиса, а с нейната зависимост“, признава майката.

  • Трагичният финал

През юли 2020 г. Лиса губи сина си Бенджамин, който се самоубива на 27 години. „Това беше началото на края за дъщеря ми“, казва Присила.

На 10 януари 2023 г., на церемонията по връчването на „Златен глобус“, Лиса едва ходела и била придружавана от семеен приятел. Два дни по-късно била намерена в безсъзнание от бившия си съпруг Киоу.

„Още щом влязох в болницата, знаех, че я няма“, споделя Присила.

Лиса починала от сърдечен арест вследствие на тежко усложнение от бариатрична операция.

Присила завършва мемоара си с думите: „Мое малко диво дете, обичам те завинаги.“

Източник: pagesix.com    
