Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Ф естивалът Burning Man е известен с пясъчни бури, музикални изпълнения и хаос, но сега е в новините за нещо още по-неочаквано - жена, която дори не подозирала, че е бременна, роди своето бебе насред пустинята, разказва The New York Times.

Кайла Томпсън и съпругът ѝ Кейси спели в техния кемпер по време на първото си участие на фестивала Burning Man в сряда сутринта, когато тя се събудила с болки. Първоначално си помислила, че може би е от нещо, което е яла, или дори от апендицит.

Дъждът бил спрял, но пустинята, която се простирала безкрайно около тях, била кална и осеяна с локви след бурята, връхлетяла югозападната част на страната. Спазмите на Томпсън, 37 г., не спирали.

Двамата разбрали, че е нужна медицинска помощ, но не подозирали какво ще последва: минути по-късно тя вече раждала първото им дете в банята на кемпера.

Двойката не е планирала дете и дори не подозирали, че Кайла е бременна.

„Дори медицинските сестри в болницата казаха: Изобщо не изглеждате бременна“, спомня си тя. „Нямах никакви симптоми.“

След като родила, Кейси изскочил от кемпера и отчаяно започнал да вика за помощ. „Виках някой да дойде да ни помогне“, спомня си той през сълзи.

Само за няколко минути в кемпера им се събрали неонатологична медицинска сестра, педиатър и акушер-гинеколог, заедно с други участници от близките лагери. Мъжът, който се представил за акушер-гинеколог, бил само по бельо, докато помагал на Кайла да изроди плацентата.

„Това не трябваше да се случва по този начин“, си мислел Кейси. Той тичал наоколо в търсене на провизии и разчитал на помощта на общността на „бърнърите“, повечето от които били непознати от съседните лагери. „Ако беше станало час по-рано или час по-късно, щяхме да останем блокирани в лагера заради времето“, заяви той.

Семейство Томпсън от Солт Лейк Сити били сред хилядите, пристигнали тази седмица в Блек Рок Сити – временна общност, която изниква всяка година насред пустинята Блек Рок в Невада, за фестивала на изкуствата и културата. Първоначално планирали да нощуват на задната платформа на камиона си, но по-големият брат на Кейси – Джестън, който вече бил посещавал събитието – ги предупредил за суровите условия в пустинята и купил кемпер, за да могат да останат всички заедно.

Тежки условия

Сезонен мусон прекъснал първия уикенд на фестивала, който в последните години привлича около 70 000 души. Пясъчни бури, силен вятър и проливни дъждове съборили палатки, обвили пустинята в бяла мъгла и дори за кратко затворили входовете.

Помощ от непознати

Морийн О’Райли, 61-годишна медицинска сестра от района на залива, с дългогодишен опит в интензивните грижи за новородени, била в съседния лагер, когато чула новината. Тя веднага нахлузила торби за боклук върху обувките си и тръгнала през калта към кемпера на Томпсън.

„Пристигнах точно в момента, когато пъпната връв вече беше прерязана“, спомня си тя.

Представила се като медицинска сестра и веднага поставила бебето по корем, за да го стопли. „Умът ми препускаше – бях насред нищото, без никакви ресурси, освен собствените си ръце и една стара кърпа“, разказа тя.

„Най-трудното беше, като медицинска сестра, да знам всичко, което може да се обърка. Липсата на ресурси беше плашеща.“, спомня си О'Райли.

О’Райли помолила лагеруващите да пуснат отоплението, докато проверявала устата и дихателните пътища на бебето, следяла цвета и позата му и контролирала дишането. Бебето било малко, но розово, плачело и дишало добре – все добри признаци. Намерили бутилка с гореща вода, за да го държат топло. „Хайде, скъпа, всичко е наред“, шепнела тя на новороденото.

Около 10-15 минути след първия вик за помощ, доброволците от Black Rock Rangers пристигнали с медицински екип в SUV, тъй като калта по пътя правела преминаването на линейките невъзможно.

Медиците отнесли бебето до медицинската палатка, а Кайла и Кейси, заедно с акушер-гинеколога по бельо, го последвали в пикап. В палатката им съобщили, че има възможност бебето да бъде транспортирано с хеликоптер до болницата. Кейси трябвало да избере: да остане с дъщеря си или да тръгне веднага със съпругата си в линейка до Рино.

„Това беше най-трудното решение в живота ми“, призна той през сълзи. Лекар от палатката го уверил, че ще придружи бебето с полета, и настоял Кейси да отиде със съпругата си.

Пътуването до болницата отнело час и половина само за да напуснат лагера, и още два часа по главния път. Когато пристигнали, Кайла била приета по спешност, а Кейси – все още в прашните си фестивални дрехи – хукнал да види дъщеря си в неонатологията.

„Тя беше жива и здрава, и аз бях толкова развълнуван“, казва той. Лекарите преценили, че Кайла е била бременна около 36 седмици.

В четвъртък двойката била изписана от болницата. Те останали в хотел в Рино, докато дъщеря им укрепва в интензивното отделение. Всичките им вещи останали в пустинята или у дома в Солт Лейк Сити. Лейси Паксман, сестрата на Кейси, започнала кампания в GoFundMe, за да помогне за покриване на медицинските,и транспортните разходи, докато чакат бебето да бъде прехвърлено в Солт Лейк Сити.

„Светът им току-що се преобърна с главата надолу“, каза Паксман. Тя и родителите на Кейси пристигнали от Юта, за да бъдат с тях.

Въпреки ужаса, Кейси признава, че е безкрайно благодарен на общността на „бърнърите“, които се притекли на помощ: „Това е същността на тази общност. Те винаги ще заемат специално място в сърцето ми.“

Семейство Томпсън вече планира един ден отново да се върне в Блек Рок Сити – този път заедно с дъщеря си.