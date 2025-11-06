Създадено за ЕЛАНА Алтернативен Депозит

Любопитно

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

6 ноември 2025, 09:07
ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите
Източник: ЕЛАНА

А ко и вие искате част от спестяванията ви да започнат да работят за вас, но изпитвате колебание да навлезете в света на инвестициите – не сте сами.

  • Спестяваме, но не инвестираме

По последна статистика на Българската народна банка (БНБ) депозитите на домакинствата в страната достигат 92,36 млрд. лв., което е ръст от 11,5% за една година (данни към май 2025 г.). Българинът безспорно е дисциплиниран спестител, но често предпочита да оставя парите си в депозит при минимална доходност.

Към септември 2025 г. средната лихва по едногодишен депозит остава ниска – 0,79% в лева и 0,93% в евро, което не покрива дори умерената инфлация. Така голяма част от спестяванията реално губят стойност с времето.

(Проверете дали сте консервативен или по-рисково настроен инвеститор с тази АНКЕТА.)

  • Инвестиционен профил с максимална сигурност

Създаден именно за хората, които ценят стабилността, но търсят алтернатива с по-добра доходност, ЕЛАНА Алтернативен Депозит предлага достъпна възможност да се направи първа крачка към света на инвестициите, при минимален риск.

Фондът инвестира ексклузивно в държавни ценни книжа (ДЦК) на доказано стабилни европейски икономики – Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и други страни с висок кредитен рейтинг. Така се постига баланс между висока сигурност и потенциал за по-добра доходност.

(Повече за портфейла и защо ДЦК носят такава стабилност, прочетете в този Q&A документ.)

  • Гъвкава алтернатива при нулеви такси за внасяне и теглене

Стратегията на ЕЛАНА Алтернативен Депозит го прави един от най-консервативните на пазара. В същото време инвеститорите получават значително по-голяма гъвкавост - средствата могат да се внасят и теглят по всяко време, без да се губи натрупаната доходност.

Няма такси при вход, изход или ранно теглене, което прави продукта изключително удобен за хора, които искат да управляват средствата си свободно.

До достигане на обща стойност на активите от 9,9 млн. лв., ЕЛАНА Алтернативен Депозит се предлага с промоционална такса за управление от едва 0,1% годишно. След това тя ще бъде 0,5%, отново сред най-ниските нива на пазара.

  • Част от по-широка европейска тенденция

В Европа все повече държави насърчават хората да инвестират част от спестяванията си за по-добра финансова устойчивост. В Германия се обсъждат лични инвестиционни и пенсионни схеми, а на европейско ниво програмата „Съюз на спестяванията и инвестициите“ цели именно да активира „спящите пари“ на домакинствата.

  • Инвестиция достъпна 24/7

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предоставя на своите клиенти платформата ЕЛАНА Онлайн, чрез която можете да следите своята инвестиция по всяко време и навсякъде. Чрез онлайн платформата може лесно и бързо да инвестирате и да подавате поръчки за теглене и прехвърляне на средства.

Не е нужно да сте експерт, за да започнете – нужно е само решение да не оставяте парите си да „спят.

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.

Източник: ЕЛАНА    
Спестявания Инвестиции Банкови депозити Ниска доходност ЕЛАНА Алтернативен Депозит
Последвайте ни

Създадено за ЕЛАНА Алтернативен Депозит

Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 3 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 2 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Свят Преди 18 минути

Няма съобщения за загинали или ранени

Меган Маркъл

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

Любопитно Преди 25 минути

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 29 минути

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Свят Преди 1 час

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

България Преди 1 час

До момента 41-годишната жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат внимателно

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

България Преди 2 часа

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 3 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 3 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 3 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 3 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Капитанът на Зелените беше отстранен от надпреварата заради постъпката си

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg