ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

А ко и вие искате част от спестяванията ви да започнат да работят за вас, но изпитвате колебание да навлезете в света на инвестициите – не сте сами.

Спестяваме, но не инвестираме

По последна статистика на Българската народна банка (БНБ) депозитите на домакинствата в страната достигат 92,36 млрд. лв., което е ръст от 11,5% за една година (данни към май 2025 г.). Българинът безспорно е дисциплиниран спестител, но често предпочита да оставя парите си в депозит при минимална доходност.

Към септември 2025 г. средната лихва по едногодишен депозит остава ниска – 0,79% в лева и 0,93% в евро, което не покрива дори умерената инфлация. Така голяма част от спестяванията реално губят стойност с времето.

(Проверете дали сте консервативен или по-рисково настроен инвеститор с тази АНКЕТА.)

Инвестиционен профил с максимална сигурност

Създаден именно за хората, които ценят стабилността, но търсят алтернатива с по-добра доходност, ЕЛАНА Алтернативен Депозит предлага достъпна възможност да се направи първа крачка към света на инвестициите, при минимален риск.

Фондът инвестира ексклузивно в държавни ценни книжа (ДЦК) на доказано стабилни европейски икономики – Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и други страни с висок кредитен рейтинг. Така се постига баланс между висока сигурност и потенциал за по-добра доходност.

(Повече за портфейла и защо ДЦК носят такава стабилност, прочетете в този Q&A документ.)

Гъвкава алтернатива при нулеви такси за внасяне и теглене

Стратегията на ЕЛАНА Алтернативен Депозит го прави един от най-консервативните на пазара. В същото време инвеститорите получават значително по-голяма гъвкавост - средствата могат да се внасят и теглят по всяко време, без да се губи натрупаната доходност.

Няма такси при вход, изход или ранно теглене, което прави продукта изключително удобен за хора, които искат да управляват средствата си свободно.

До достигане на обща стойност на активите от 9,9 млн. лв., ЕЛАНА Алтернативен Депозит се предлага с промоционална такса за управление от едва 0,1% годишно. След това тя ще бъде 0,5%, отново сред най-ниските нива на пазара.

Част от по-широка европейска тенденция

В Европа все повече държави насърчават хората да инвестират част от спестяванията си за по-добра финансова устойчивост. В Германия се обсъждат лични инвестиционни и пенсионни схеми, а на европейско ниво програмата „Съюз на спестяванията и инвестициите“ цели именно да активира „спящите пари“ на домакинствата.

Инвестиция достъпна 24/7

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предоставя на своите клиенти платформата ЕЛАНА Онлайн, чрез която можете да следите своята инвестиция по всяко време и навсякъде. Чрез онлайн платформата може лесно и бързо да инвестирате и да подавате поръчки за теглене и прехвърляне на средства.



Не е нужно да сте експерт, за да започнете – нужно е само решение да не оставяте парите си да „спят.

