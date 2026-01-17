Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

М еган Маркъл посреща 2026 г., като споделя архивна снимка със себе си и принц Хари от 2016 г., както и чисто ново видео, заснето от тяхната 4-годишна дъщеря, пише списание PEOPLE.

В петък (16 януари) херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие.

В черно-бяло видео от настоящето 44-годишната Меган и 41-годишният Хари танцуват на поляна. Облечени небрежно, двамата се усмихват, докато се въртят един около друг. В описанието Меган разкрива, че клипът е заснет от дъщеря им – принцеса Лилибет.

Вторият кадър в публикацията показва снимка на кралската двойка от 2016 г., най-вероятно направена по време на пътуването им до Ботсвана същата година – тяхната трета среща. „Когато 2026 г. се усеща точно като 2016… трябваше да си там“, написа тя, като отбеляза под видеото, че е заснето от „нашата дъщеря“.

Хари и Меган разказват, че са се запознали на „сляпа среща“ в началото на юли 2016 г., уредена от общ приятел, и официално започват да се срещат същата година. По-късно Меган споделя пред Vanity Fair, че двамата са поддържали връзката си в тайна около шест месеца, преди тя да стане публично известна.

„Срещнахме се за по питие и почти веднага си казахме: „А утре какво правим? Трябва да се видим пак“, спомня си Меган по време на интервюто за годежа им. След това двамата излизат на няколко последователни срещи в Лондон.

По-късно през лятото на 2016 г. принц Хари кани Меган да го посети в Ботсвана. „Къмпингувахме заедно под звездите. Тя дойде при мен за пет дни и това беше абсолютно невероятно. Бяхме напълно сами, което за мен беше изключително важно, за да имаме шанс наистина да се опознаем“, разказа Хари.

По-късно той споделя, че именно по време на това пътуване е осъзнал, че Меган е неговата „сродна душа“. Двамата разказват повече за това преживяване и в документалната си поредица „Хари и Меган“, като споделят, че бягството им в Ботсвана се е случило, след като са се виждали едва два пъти. „Бях изумен, че тя каза „Да“, спомня си Хари. „Жена, която съм виждал само два пъти, идва с мен в Ботсвана и ще живеем в палатка пет дни!“.

Двойката обяви годежа си на 27 ноември 2017 г., а сватбата им се състоя на 19 май 2018 г.

Принцеса Лилибет и по-големият ѝ брат, 6-годишният принц Арчи, обикновено са държани далеч от публичното внимание от родителите си, но напоследък все по-често се появяват в техни снимки и в някои от благотворителните им инициативи.

В коледната си картичка, споделена в Instagram профила на Меган на 19 декември, семейството от четирима е заснето навън, върху малък мост над поток. Меган се навежда и държи ръката на 4-годишната си дъщеря, докато 6-годишният Арчи прегръща Хари. Снимката подчертава и рижата коса на децата, наследена от баща им. („Рижият ген е много силен!“, пошегува се Хари през 2023 г.). „Весели празници! От нашето семейство за вашето“, написа херцогинята на Съсекс под кадъра.

Също на 19 декември 41-годишният Хари и 44-годишната Меган публикуваха видео с моменти от работата си през последните години с преименуваната организация Archewell Philanthropies, придружено от празничен поздрав.

Арчи и Лилибет също се появяват във видеото, което включва нови кадри от тяхното доброволчество заедно с родителите им в Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) преди Деня на благодарността. Децата помагат при приготвянето на храна и бутат количка с продукти заедно с Меган и Хари.