Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

С луховете за развода на Ейми Шумър се засилват, след като тя се появи без брачна халка в нови снимки, а старо нейно интервю, в което описва сексуалния си живот със съпруга си като "труден", отново излезе наяве, предаде Page Six.

„Женени сме от четири години и сексуалният ни живот е труден“, призна тя в шоуто на Елън Дедженеръс през април 2022 г.

След като в залата настъпи неловко мълчание, Шумър уточни: „Когато си женен, сексът е трудна работа, нали разбирате? Все пак това е семейството ти. Знаете какво имам предвид, нали?“

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

„Той ми е контактът за спешни случаи, как да спя с него?“, пошегува се тя. „Това е отвратително.“

„Освен това, когато си женен, не можеш да говориш мръснишки, защото той ме познава твърде добре. Не мога да кажа: „Ще те...“, а той да отвърне: „Не, няма. Нали те боли гърбът. Не можеш.“

Amy Schumer makes shock confession about Chris Fischer sex life in resurfaced interview as divorce rumors swirl

https://t.co/K5slxQHduF



The comedian ditched her wedding ring for a recent snap. — Lets Go Buffalo (@NYMetsfan11279) December 2, 2025

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели тя, имитирайки как лежи безжизнено.

Малко след това Шумър отново заговори за липсата на интимност помежду им, като разкри, че „планират“ секса след раждането на 6-годишния им син Джийн.

„Правим го за рождени дни... планираме го, да“, каза тя в предаването „The View“ на 3 февруари. „Никой не казва: „О!“. Няма го това усещане просто да се случи. При другите хора така ли става?“

Слуховете за развод между 44-годишната Шумър и 45-годишния Фишър започнаха миналия месец, след като близък приятел на комедиантката сподели пред „Daily Mail“, че двамата са напът да се разделят.

„Ейми със сигурност се развежда. Отслабна и вече го е превъзмогнала“, казал приятелят пред медията, визирайки драстичната промяна на звездата от „Тотал щета“.

Източникът твърди още, че Фишър „почти никога не е вкъщи“ и че двойката е обявила имотите си в Бруклин и Ню Орлиънс за продан.

Според информацията, Шумър е решила да изтрие старите снимки от профила си в Instagram, което се смята за ясен знак за раздяла.

Amy Schumer sparks Chris Fischer split rumors after revealing slimmed-down photos https://t.co/SGFvBcRoXw pic.twitter.com/f3GzK8SZVk — Page Six (@PageSix) December 1, 2025

„Тя изтри Крис от Instagram, а после и всичко останало. Скоро ще подаде документи за развод, но всичко е приключило. Край.“

Актрисата коментира спекулациите за изтритите снимки, като обясни, че го е направила, защото иска светът да види колко е „силна и красива“ след отслабването и подобреното ѝ здравословно състояние.

Втори източник предполага, че двойката, която сключи брак през 2018 г., „вече не е близка“ и че Фишър „никога не е наоколо, а тя не го е водила на червения килим от месеци“.

Тези източници посочват също, че заради диагнозата на Фишър – аутизъм, той „дори не разбира шегите ѝ“, което вреди на връзката им, тъй като „за нея е важно да бъде забавна и да разсмива хората“.

Въпреки това, на 14 ноември източник съобщи пред списание „People“, че двамата „се справят с обичайни проблеми, с които се сблъскват двойките в дългогодишни връзки“, добавяйки, че „и двамата са отдадени на връзката си“.

Въпреки това през уикенда Шумър допълнително подхрани слуховете за развод, като публикува поредица от снимки, на които видимо не носи сватбения си пръстен.