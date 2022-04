Ейми Шумър разкри единствената шега, която ѝ е била забранена на Оскарите

К омедията винаги е била субективна форма на изкуство. И след като Уил Смит удари Крис Рок за това, че той се пошегува със съпругата му Джейда Пинкет Смит, много зрители бяха оставени да размишляват кога или дали една шега е отишла твърде далеч,пише BuzzFeed.

Водещата на наградите „Оскар“ Ейми Шумър се обяви срещу Уил Смит, като каза, че „цялото нещо беше толкова обезпокоително“. Актрисата допълни, че „чака отвратителното чувство от това, на което всички били свидетели, да изчезне“.

Ейми също се сблъска с реакция за шега, която направи за номинираната за Оскар Кирстен Дънст. По време на скеча си Ейми нарече Кирстен „запълваща седалката“ - шега, за която по-късно се разкри, че са участвали и Кирстен, и съпругът ѝ Джеси Племънс.

Amy Schumer has addressed criticism of her Kirsten Dunst seat filler joke — “That was a choreographed bit she was in on. Wouldn’t disrespect a queen like that.” pic.twitter.com/FljR4HIFbX