Ейми Шумър е със синдром на Кушинг: Ето какво знаем за състоянието ѝ

С тендъп комикът и актриса Ейми Шумър сподели, че има рядко хормонално заболяване, известно като синдром на Кушинг.

Шумър разкри диагнозата си в интервю за бюлетина News Not Noise и въпреки че описва, че е преминала през няколко теста и притеснения, тя обясни: „Имам Кушинг, който просто ще се оправи и ще съм здрава, което беше най-страхотната новина, която можете да си представите."

Синдромът на Кушинг е рядко състояние, което възниква, когато в тялото има твърде много кортизол за дълъг период от време. Вероятно сте чували за кортизола като „хормон на стреса“; при нормални обстоятелства, той се произвежда от надбъбречните жлези, разположени на върха на бъбреците, и помага да се регулира цял набор от различни телесни функции, от кръвното налягане, през метаболизма, до реакцията на стрес.

Постоянно високите нива на кортизол, водещи до синдрома на Кушинг, могат да имат много различни причини. Най-често това е резултат от продължителна употреба на стероидни лекарства, които съдържат синтетичен кортизол.

В редки случаи обаче може да бъде причинено от тумор в една от надбъбречните жлези или на хипофизната жлеза в мозъка – последният е особен вид синдром, наречен болест на Кушинг . Въпреки че туморите обикновено са доброкачествени или неракови, тяхното присъствие е това, което кара тялото да произвежда твърде много кортизол.

Една група хора, изложени на риск от синдром на Кушинг, са тези, които приемат стероидни лекарства, въпреки че не е ясно колко от тях ще развият това състояние. Синдромът на Кушинг обаче, който е ендогенен – причинен от нещо вътре в тялото – е рядък, смята се, че засяга между 40 до 70 души от всеки милион всяка година.

По-често се среща при хора на възраст между 30 и 50 години, въпреки че може да се открие и при деца. Състоянието също е по-вероятно да засегне хора, които са жени, с три пъти повече засегнати в тази група в сравнение с мъжете.

The comedian Amy Schumer has announced that she has been diagnosed with a rare hormonal disorder called Cushing’s syndrome, after she was swarmed with comments on social media about a change in her physical appearance. https://t.co/M8JM08XAQF