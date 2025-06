„Египетско синьо“ е цвят, изгубен в историята: Най-накрая можем да го направим отново

П онякога, когато видите прашни артефакти в музея или рушащи се руини по улиците, е лесно да забравите, че някога тези неща са били нови. Древногръцките статуи са били завършени и пищно изрисувани; Помпей е бил оживен (и с други дейности) метрополис. В Египет пирамидата в Гиза е блестяла и искряла на слънцето - а стенописи, бижута, произведения на изкуството и други са се откроявли в яркосиньо, съобщава Iflscience.

Подобно на римския бетон, съставът на това „египетско синьо“ - най-старият известен синтетичен пигмент в света, използван още преди 5000 години - е полуизгубен с течение на времето. Сега, благодарение на нов проект на изследователи от Вашингтонския държавен университет, Смитсоновия институт и Природонаучния музей „Карнеги“ в Питсбърг, може би разполагаме с рецептата.

Е, за да бъдем по-точни, разполагаме с 12 рецепти - всяка от тях е леко видоизменена спрямо предишната, за да разберем как са били създадени древните нюанси.

Egyptian Blue, a pigment that was used in ancient Egypt for thousands of years. It is considered to be the first synthetic pigment. The first recorded use of "Egyptian blue" as a color name in English was in 1809 CE.



