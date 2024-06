Месопотамия и Египет: Бирата през хилядолетията

Б ирата, любимата напитка на много от нас, получава името си от латинската дума bibere, което означава „да се пие“, което дава индикация за дългото време, през което хората й са се наслаждавали, пише World History.

Немската дума за бира е bier, английската е beer, a испанската дума за бира, cerveza, идва от латинската дума „cerevisia“, което означава „от бира“.

(Видеото е архивно: Създадоха бира от отпадни води)

Въпреки произхода на думата, варенето на бира не произхожда от римляните, а е започнало хиляди години по-рано. Китайците варят вид бира, но продуктът, който става най-популярен, е създаден от шумерите от Месопотамия, най-вероятно преди повече от 10 000 години.

Мястото, известно като Годин Тепе (в днешен Иран), е предоставило доказателства за варенето на бира около 3500 г. пр.н.е., докато местата, разкопани в Шумер, предполагат още по-ранна дата въз основа на керамика, считана за останки от кани за бира и остатъци, намерени в други древни разкопки. Въпреки това обикновено се смята, че бирата е създадена през 4000 г. пр.н.е.

Занаятът на пивоварната бира достига до Египет чрез търговия и египтяните подобряват оригиналния процес, създавайки по-лек продукт, който е още по-популярен.

Въпреки че бирата е била известна след това и на гърците и римляните, тя никога не е намерила толкова много почитатели сред тях, тъй като тези култури са предпочитали виното и са смятали бирата за "варварска" напитка. Един от многото народи, които смятат за „варвари“ – германците – усъвършенства изкуството на пивоварството и създава това, което днес е признато за бира.

Първото варене на бира

Първата бира в света е сварена от древните китайци около 7000 г. пр. н. е. (известна като kui). На запад обаче процесът, който наподобява днешното варене на бира, започва в Месопотамия в селището Годин Тепе, което сега се намира в съвременен Иран, между 3500 - 3100 г. пр.н.е.

Според някои доказателства обаче, датата на варенето на бира в Годин тепе е още през 10 000 г. пр. н. е., когато за първи път се е развило земеделието в региона.

Докато някои учени твърдят, че бирата е била открита случайно чрез зърна, използвани за приготвяне на хляб, които са ферментирали, други твърдят, че тя предшества хляба като основна храна и че е разработена умишлено като интоксикант. Ученият Макс Нелсън пише:

„Плодовете често естествено ферментират чрез действията на диви дрожди и получените алкохолни смеси често се търсят от животните, които им се наслаждават. Хората преди селското стопанство в различни райони от периода на неолита със сигурност по подобен начин са търсили такива ферментиращи плодове и вероятно дори са събирали диви плодове с надеждата, че ще имат интересен физически ефект (тоест ще бъдат опияняващи), ако бъдат оставени на открито. “

Тази теория за умишленото приготвяне на упойващи вещества, независимо дали е бира, вино или друга напитка, се подкрепя от историческите доклади и записи, които категорично предполагат, че човешките същества, след като се погрижат за непосредствените си нужди от храна, подслон и елементарни закони, след това ще преследват създаването на някакъв вид интоксикант.

Въпреки че бирата, както е призната в съвременния ден, е разработена в Европа (по-специално в Германия), напитката е създадена в древна Месопотамия.

Бира в Месопотамия

Хората от древна Месопотамия се наслаждавали на бирата толкова много, че тя е била ежедневна и основна част от диетата им. Картини, поеми и митове изобразяват както човешки същества, така и техните богове, наслаждаващи се на бира, която се консумира през сламка, за да се филтрират парчета хляб или билки в напитката. Тя е била гъста, с консистенцията на съвременната каша, и се смята, че сламката била изобретена от шумерите или вавилонците специално за целите на пиенето на бира.

Quick history lesson! The men in the flashback were drinking from a vessel using long and thick straws made of reeds. This is beer! Beer was the favorite drink and payment of choice in ancient Egypt and Mesopotamia. This drink was safer to drink than water +#Ennead pic.twitter.com/FDWus3Zs2e — 𓅃𓆸 Blue Lotus 𓆸𓃩 (@LazuliLotus) October 29, 2023

Известната поема Инана и Богът на мъдростта описва двете божества, които пият бира заедно и богът на мъдростта, Енки, става толкова пиян, че дава свещения мех (законите на цивилизацията) на Инана (смята се, че символизира прехвърлянето на властта от Ериду , градът на Енки, до Урук, градът на Инана). Шумерската поема „Химн на Нинкаси“ е както възхваляваща песен на богинята на бирата Нинкаси, така и рецепта за бира, записана за първи път около 1800 г. пр.н.е.

В шумерския/вавилонския Епос за Гилгамеш героят Енкиду става цивилизован чрез уроците на храмовата блудница Шамхат, която, наред с други неща, го учи да пие бира. По-късно в историята барманката Сидури съветва Гилгамеш да се откаже от търсенето на смисъла на живота и просто да се наслади на това, което той предлага, включително бирата.

Шумерите имали много различни думи за бирата -сикару, дида и ебир (което означавало „бирена халба“) и смятали напитката за дар от боговете за насърчаване на човешкото щастие и благополучие.

1. Beer: The Great Humanizer



Originating in Ancient Mesopotamia in c.4,000 BC, beer was a few steps removed from water — symbolic of humanity’s distinction from nature.



In the ancient Epic of Gilgamesh, Gilgamesh gives some to the wild creature Enkidu, thus humanizing it. pic.twitter.com/6xj1AYwS1T — Culture Critic (@Culture_Crit) March 20, 2024

Първоначалните пивовари са били жени, жриците на Нинкаси,а повечето обикновени жени са варили бира редовно в дома като част от приготвянето на храната. Бирата се прави от бипар (два пъти изпечен ечемичен хляб), който след това ферментира. Варенето на бира винаги се е свързвало с печене.

Известната разписка за бира Alulu от град Ур през 2050 г. пр. н. е. обаче показва, че варенето на бира е станало комерсиализирано по това време. Плочата потвърждава получаването на 5 Silas от „най-добрата бира“ от пивоварната Alulu (пет Silas са приблизително четири и половина литра).

The Mesopotamia collection @MuseeLouvre is extraordinary. Here’s one of humanity’s oldest surviving written documents: a 5,200 year old Sumerian pre-cuneiform beer recipe from Uruk.



From the description:

“The tablet describes the amounts of malt and oatmeal necessary for the… pic.twitter.com/g2ibdEgK71 — Steve Jarrett (@stevejarrett) April 1, 2023

Под вавилонското управление производството на бира в Месопотамия се увеличава драстично, става по-комерсиализирано и са въведени закони относно него, както параграфи 108-110 от Кодекса на Хамурапи поясняват:

„108

Ако барманка не приеме жито по бруто тегло при заплащане на питието, а вземе пари и цената на питието е по-ниска от тази на житото, тя се осъжда и хвърля във водата.

109

Ако заговорници се срещнат в къщата на кръчмаря и тези заговорници не бъдат заловени и предадени на съда, кръчмарят се екзекутира.

110

Ако „сестра на бога“ отвори кръчма или влезе в кръчма да пие, тогава тази жена ще бъде изгорена до смърт. “

Закон 108 е свързан с онези кръчмари, които наливат „малки количества“ бира в замяна на пари вместо зърно (което може да бъде претеглено и държано за мярка), за да измамят клиентите си; Бирата обикновено се използва при бартер, а не за продажба в брой, и дневната дажба бира е осигурена за всички граждани- получаваната сума зависи от социалния статус.

Вторият закон се отнася до кръчмарите, които насърчават преврат срещу управляващите лица, като позволяват на недоволните от режима да се събират в тяхното заведение, а цитираният трети закон се отнася до жени, които са били посветени на или са били жрици на определено божество, отваряйки заведение или пиейки във вече създадена кръчма.

Вавилонците нямат нищо против жрицата да пие бира (тъй като при шумерите бирата се смяташе за дар от боговете), но възразяват да го прави по същия начин, както обикновените жени.

Вавилонците варят много различни видове бира и ги класифицират в двадесет категории, които описват различните им характеристики. Бирата става редовна стока във външната търговия, особено с Египет, където е много популярна.

Бирата в древен Египет

🍻NINKASI, THE SUMER GODDESS OF ALCOHOL AND BEER



Ninkasi As Goddess,

It symbolizes the role of women in brewing and the preparation of beverages in ancient Mesopotamia, implying how important beer consumption was to social and civilized virtues. pic.twitter.com/b5Kb4GOFhK — ☀️⛰️🐐Ancient Mesopotamian History (@ancmeshistory) March 27, 2024

Египетската богиня на бирата била Тененит (тясно свързана с Месхенет, богиня на раждането и покровителка на родилната къща), чието име произлиза от tenemu, една от египетските думи за бира. Най-популярната бира в Египет е Heqet (или Hecht), която е напитка с аромат на мед и тяхната дума за бира като цяло е zytum.

Работниците в платото Гиза получавали дажби бира три пъти на ден и бирата често се използвала в цял Египет като компенсация за труда.

Египтяните вярвали, че пивоварството е предадено на хората от самия велик бог Озирис и в това, както и в други отношения, те гледали на бирата почти по същия начин като месопотамците. Тъй като в Месопотамия жените са били главните пивовари в началото и са варени в домовете си, бирата първоначално е имала същата гъста, подобна на каша консистенция и е била варена по почти същия начин. По-късно мъже поемат бизнеса с пивоварството и миниатюрни издълбани фигури, открити в гробницата на Мекетре (министър-председател на фараона Ментухотеп II, 2050-2000 г. пр.н.е.), показват работа на древна пивоварна.

Според Metropolitan Museum of Art, описващ диорамата, „Надзирателят с палка седи на вратата. В пивоварната две жени мелят брашно, което друг мъж преработва в тесто. След като втори мъж тъпче тестото в каша във висока каца, слага се във високи гърнета да ферментира, след като ферментира, се изсипва в кръгли кани с черни глинени тапи".

Бирата играе важна роля в много популярния мит за раждането на богинята Хатор. Според мита (който е част от текста на Книгата на небесната крава - версия на мита за Големия потоп, който предшества библейската история за Потопа в библейската книга Битие) бог Ра, разгневен на злото и неблагодарността на човечеството, което се разбунтува срещу него, изпраща Хатор на земята, за да унищожи творението му.

Хатор се захваща за работа и изпада в силна жажда за кръв, докато избива човечеството, превръщайки се в богинята Сехмет. Първоначално Ра е доволен, но след това се разкайва за решението си, а жаждата за кръв на Сехмет нараства с унищожаването на всеки град.

Ра взима голямо количество бира, боядисана в червено и я изпуска в град Дендера, където Сехмет, мислейки, че това е огромна локва кръв, спира буйството си, за да пие. Тя се напива, заспива и се събужда отново като богинята Хатор, доброжелателното божество на музиката, смеха, небето и най-вече на благодарността.

Връзката между благодарността, Хатор и бирата е подчертана от надпис от 2200 г. пр.н.е., открит в Дендера, мястото, където я почитат: „Устата на съвършено доволен човек се пълни с бира“.

Бирата е била толкова обичана от египтяните, че кралица Клеопатра VII (около 69-30 г. пр. н. е.) губи популярност към края на управлението си повече поради въвеждането на данък върху бирата (първият досега), отколкото заради войните си с Рим, които данъкът върху бирата цели да изплати (въпреки че тя твърди, че данъкът е за възпиране на публичното пиянство).

Тъй като бирата често се предписва за медицински цели (има над 100 лекарства, използващи бира), данъкът се смята за несправедлив.

Бирата в Древна Гърция и Рим

Производството на бира отива от Египет до Гърция (както знаем от гръцката дума за бира, zythos от египетския zytum), но не намира същия възприемчив климат там. Гърците предпочитали силното вино пред бирата, както и римляните след тях, и двете култури смятали бирата за варварско питие от нисък клас.

Гръцкият пълководец и писател Ксенофонт, в книга IV от своя Anabasis, пише:

"Вътре имаше складове за пшеница, ечемик, зеленчуци и вино, направено от ечемик в големи големи купи; зърната от ечемичен малц лежаха плаващи в напитката до ръба на съда, а тръстиките лежаха в тях, някои по-дълги, други по-къси, без стави; когато си жаден, трябва да вземеш едно от тях в устата си и да го смучеш. Напитката без добавка на вода беше много силна и с приятен вкус за определени хора, но вкусът трябва да се придобие. "

Очевидно бирата не е по вкуса на Ксенофонт; нито епо-популярна сред сънародниците му.

Драматургът Софокъл, наред с други, също се отнася към бирата малко неблагоприятно и препоръчва умереност в нейната употреба. Римският историк Тацит, пишейки за германците, казва: „За пиене, тевтонците имат ужасна напитка, ферментирала от ечемик или пшеница, напитка, която има само много далечна прилика с виното“, а император Юлиан композира поема, в която твърди, че миризмата на виното е като на нектар, докато миризмата на бира е като тази на коза.

Въпреки това римляните са варили бира (cerevisia) доста рано, както се вижда от гробницата на пивовар и търговец на бира (Cerveserius) в древния Треверис (днешен Трир). Разкопките на римския военен лагер на река Дунав, Кастра Регина (днешен Регенсбург) са открили доказателства за варене на бира в значителен мащаб малко след като общността е била построена през 179 г. от Марк Аврелий.

Все пак бирата не е била толкова популярна като виното сред келтите и това отношение е насърчавано от римляните, които са предпочитали виното през цялото време. Келтските племена плащали огромни суми за вино, доставяно от италиански търговци, а хората от Галия били известни с любовта си към италианските вина. Производството на бира обаче продължава да се развива, въпреки възгледите на елита, че това е напитка от нисък клас, подходяща само за варварите.

Бира в Северна Европа

Германците са варили бира (която са наричали ol, за „ейл“) още през 800 г. пр. н. е., както е известно от големи количества бирени кани, все още съдържащи доказателства за бирата, в гробница в село Касендорф в Северна Бавария, близо до Кулмбах. Това, че практиката продължава и през християнската епоха, се доказва от допълнителни археологически находки и писмени сведения. В началото, както е било в Месопотамия и Египет, занаятът на пивовара е бил произходът на жените и Hausfrau е варила бирата си в дома, за да допълва ежедневните си ястия.

С течение на времето обаче занаятът е поет предимно от християнските монаси и пивоварството става неразделна част от монашеския живот. Kulmbacher Monchshof Kloster, манастир, основан през 1349 г. в Кулмбах, все още произвежда известното си Schwartzbier, наред с други напитки, днес. През 1516 г. е въведен германският Reinheitsgebot (закон за чистотата), който регулира съставките, които могат законно да се използват при варенето на бира (само вода, ечемик, хмел и по-късно мая) и по този начин продължава практиката на законодателство относно бирата, което вавилонците при Хамурапи са създали около три хиляди години по-рано.

🙂 Enjoy your Friday, but in moderation!



“Beer may have been invented by the ancient Babylonians, but it was perfected by the medieval monasteries that gave us modern brewing as we know it. To this day, the world’s finest beer is made within the cloister.” -Dr. Michael Foley pic.twitter.com/ZZAVHp5jLC — TruthandFaith (@FaithTruthand) June 7, 2024

Германците, подобно на тези, които ги предхождат, също въвеждат ежедневна дажба бира и смятат бирата за необходима основна част от диетата си.

От келтските земи варенето на бира се разпространява, винаги следвайки едни и същи основни принципи, въведени за първи път от шумерите: жени пивоварки правят бира у дома, използвайки прясна, гореща вода и ферментирали зърна .

Финландската сага за Kalewala (записана за първи път през 17 век от н. е. от много по-стари, предхристиянски приказки и консолидирана в сегашната си форма през 19 век) възпява надълго и нашироко създаването на бирата, като отделя повече редове за създаването на бира от сътворението на света.

Жената пивовар Осмата, опитвайки се да направи страхотна бира за сватбено тържество, открива използването на хмел в пивоварството с помощта на пчела, която изпраща да събере магическото растение. Стихотворението изразява възхищение от въздействието на бирата, което всеки съвременен любител би разпознал:

„Наистина страхотна репутация

От древната бира на Kalew,

Казват, че прави слабите издръжливи,

Известна с това, че изсушава сълзите на жените,

Известна да развеселява разбитите сърца,

Прави възрастните млади и еластични,

Прави страхливите смели и могъщи,

Прави смелите мъже все по-смели,

Изпълва сърцето с радост и радост,

Пълни ума с мъдри думи,

Пълни езика с древни легенди,

Само прави глупака още по-глупав.“

Във финландската сага, както и в писанията на древните шумери, бирата се смята за магическа напитка от боговете, даряваща пиещия със здраве, душевен мир и щастие. Тази идея беше умело изразена от поета А. Е. Хаусман, когато той написа: „Малт прави повече, отколкото Милтън може, за да оправдае Божиите пътища към човека“ (препратка към английския поет Джон Милтън и неговия „Изгубеният рай“).

От древен Шумер до наши дни твърдението на Хаусман би останало неоспоримо сред онези, които са се наслаждавали на напитката на боговете.

