Любопитно

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

12 май 2026, 14:00
Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?
Източник: iStock

А ко наскоро сте попадали в TikTok на видеа, които „романтизират“ пътуването до омразна работа, или сте видели лаптопи, облепени със стикери на ягоди, значи сте се сблъскали с новата културна мания. Думата е „whimsy“ (прищявка, капризна жизнерадост) – и тя не е просто естетика, а тактика за оцеляване в един свят, който изглежда все по-враждебен, съобщава CNN.

Думата whimsy, която някога се използваше само за детска литература или декори на Disney, днес е в основата на речника на цяло поколение. Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност. Според проучване от 2026 г., цели 63% от родените между 1997 и 2012 г. са били засегнати от загуба на работа през последните две години.

На фона на войните в Украйна и Иран и постоянното чувство за тревожност, се появи нещо почти предизвикателно – детско, цветно и весело.

Магията е навсякъде

В модата доминира максимализмът – съчетаване на несъвместими дрехи втора употреба и жични слушалки. Интериорният дизайн изхвърли белите повърхности, за да ги замени с ръчно рисувана керамика и огромни стайни растения (т.нар. dopamine decor). Дори в музиката звезди като Тейлър Суифт, Оливия Родриго и Сабрина Карпентър залагат на захарно-ярки визии, пайети и жизнерадостни мелодии.

„Whimsy“ като емоционален отдушник

„Във времена на несигурност хората използват думи, които им помагат да намерят смисъл или да изразят това, от което имат нужда – радост, лекота или контрол“, обяснява Маделин Инос, експерт по езикови тенденции.

Тенденцията е своеобразен бунт срещу културата на хипер-оптимизацията и ефективността. „Whimsy е да избереш нещо само защото е забавно, а не защото е полезно. В момента това е радикален акт“, споделя изследователят Анджи Мелцнер. Дори малък аксесоар на чантата може да предизвика „проблясък“ (glimmer) – микромомент на радост, който е жизненоважен по време на криза.

Дигитален бунт срещу алгоритмите

Според Памела Павлисчак, професор в института Pratt, тенденцията има и друго измерение – тиха война срещу цифровите системи. Младите хора съзнателно търсят произволни, игриви неща в мрежата, за да объркат алгоритмите за препоръчване. „Алгоритмичната пакост“ е стратегия за справяне в свят, създаден да предвижда всяка наша крачка.

Психолозите са категорични: игривостта е свързана с устойчивостта. Когато светът стане неразумно стресиращ, „капризната жизнерадост“ е съвсем разумен отговор.

„За Gen Z това не е просто мода, а тактика за оцеляване“, заключава Хейли Алън от агенция Neuemotion. „Това е начин да влееш благодарност и удивление в ежедневие, което иначе би те пречупило.“

Източник: CNN    
Уимзи Поколение Z Тактика за оцеляване Културна тенденция Емоционален отдушник Икономически трудности Игривост Дигитален бунт Алгоритмична пакост Допаминов декор
Последвайте ни

По темата

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 19 минути

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 36 минути

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 1 час

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 1 час

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 1 час

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Всички деца са били изведени навън своевременно

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Свят Преди 1 час

"Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек"

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 1 час

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

България Преди 2 часа

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Любопитно Преди 2 часа

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 2 часа

Високо налягане за мощно измиване

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

СЗО призова страните да следват препоръките относно хантавируса

Свят Преди 2 часа

Генералният директор на СЗО каза, че „работата ни не е приключила“ по овладяването на хантавируса

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 2 часа

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Пастор разкри какви са целите на ЦСКА до края на сезона

Gong.bg

„Къртицата“ в Реал Мадрид е разкрита?

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg