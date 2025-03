Джуд Лоу в образа на Путин: Вижте първи кадри от "Магьосникът от Кремъл"

В Рига започнаха снимките на филма "Магьосникът от Кремъл", който разказва за Русия през 90-те години. Лентата е режисирана от френския режисьор Оливие Асаяс, а ролята на Владимир Путин е поверена на британския актьор Джуд Лоу. Първите кадри от снимачната площадка вече се появиха онлайн, разкривайки образите на героите.

Джуд Лоу се превъплъщава във Владимир Путин

Според информация на "Новая газета Европа" в социалната мрежа X, Джуд Лоу е заснет в характерен грим, пресъздаващ външния вид на руския лидер. Той е облечен в костюм с вратовръзка, лачени обувки и черно палто. До него се виждат актьори, изпълняващи роли на дипломати и световни лидери.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



