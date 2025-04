Джордж Лукас разкри защо Йода говори разбъркано в „Междузвездни войни"

Д жордж Лукас сподели любопитен детайл от историята на „Междузвездни войни“, разкри People.

По време на прожекцията на филма „Империята отвръща на удара“, посветена на 45-годишнината от откриването на филмовия фестивал TCM Classic 2025 на 24 април, 80-годишният създател на „Междузвездни войни“ Лукас обясни защо Йода, един от най-обичаните герои на франчайза, говори разбъркано.

„Защото, ако говориш на обикновен английски, хората няма да те слушат толкова много. Но ако той има акцент или е наистина трудно да се разбере какво казва, те се съсредоточават върху това, което казва“, каза Лукас на водещия на TCM в праймтайма Бен Манкевич, според Variety.

„Той по принцип беше философът на филма. Трябваше да измисля начин да накарам хората наистина да слушат - особено 12-годишните“, продължи Лукас за чертата на Йода.

At the 45th anniversary screening of THE EMPIRE STRIKES BACK during the TCM Film Festival, George Lucas discussed why Yoda speaks backwards.



“Because if you speak regular English, people won’t listen that much. But if he had an accent, or it’s really hard to understand what he’s… pic.twitter.com/iqQBwyGzwu — Star Wars Holocron (@sw_holocron) April 28, 2025

Някои от най-известните цитати на Йода включват: „Имаш още много да учиш“ и „Трябва да имаш търпение, млад падаван".

В „Империята отвръща на удара“ от 1980 г. Йода е озвучен и изигран от Франк Оз, който се превъплъщава в ролята и в „Завръщането на джедаите“ от 1983 г., третия филм от поредицата.

На друго място по време на появата си на юбилейната прожекция Лукас обсъжда как студиото и неговите условия за сключване на меморандума за сделката, който е изготвил.

Yoda talk like that, why does?



George Lucas explains why Yoda talks backwards. See the full conversation on our YouTube channel now: https://t.co/HzBbqRECmd #TCMFF pic.twitter.com/bQW96dL3dG — TCM (@tcm) April 26, 2025

„Казах: „Ще го направя за 50 000 долара, за да напиша, режисирам и продуцирам... Но искам продълженията“. И исках правата, защото ще направя тези филми, независимо какво ще се случи с този“, обяснява Лукас.

Другото му условие: „Казах, че освен това бих искал да получа лиценз. Те казаха: „Какво е лицензиране? Поговориха помежду си и казаха: „Той никога няма да може да го направи. На тях им трябват един милиард долара и една година, за да направят една играчка или да направят каквото и да било. В това няма никакви пари.“

George Lucas reveals WHY Yoda talked backwards:



“It was done purposefully, because if you were speaking regular English…people don’t listen that much. But if he has an accent or if it’s hard to understand what he’s saying, then you focus on what he’s saying.”



via @tcm pic.twitter.com/95xcVsM2le — Youtini (@youtini_us) April 25, 2025

Лукас ръководи „Междузвездни войни“ от първия им филм „Нова надежда“ от 1977 г. до 2012 г., когато продава компанията си Lucasfilm и правата върху „Междузвездни войни“ на Disney.

Миналата година той получи почетна Златна палма на церемонията по закриването на филмовия фестивал в Кан през 2024 г. Наградата му беше връчена от легендарния режисьор и негов приятел от цял живот Франсис Форд Копола.