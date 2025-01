Джон Хам ще получи наградата „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

А ктьорът Джон Хам, който стана известен с ролята си на рекламния директор Дон Дрейпър в сериала „Момчетата от Медисън авеню“, бе обявен за Мъж на годината от театралната трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес.

Наградите се връчват на хора, които имат траен и впечатляващ принос към света на развлеченията.

Театралната трупа „Бухнал пудинг“, която датира от 1844 г. и нарича себе си третата най-стара театрална трупа в света, връчва наградата за Мъж на годината от 1967 г. насам.

Jon Hamm of 'Mad Men' fame is named Hasty Pudding's Man of the Year https://t.co/PPp5neeYhA