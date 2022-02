Джейсън Бейтман получи "Бухнал пудинг" за Мъж на 2022 година

А ктьорът и носител на "Еми" и "Златен глобус" Джейсън Бейтман беше почетен като Мъж на годината за 2022 г. от театралната трупа "Бухнал пудинг" на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес.

Петдесет и три годишният Джейсън Бейтман - актьор, продуцент и режисьор на епизоди от сериала "Озарк" на Netflix, който играе и главна роля в "Развитие в застой", получи наградата на шеговита церемония.

Връчването на приза - форма за пудинг, по традиция се предшества от костюмен парад по улиците на Кембридж.

Бейтман получи и искрящ сутиен, след като "отнесе" подигравки с миналите му роли в киното и телевизията. На актьора дори беше подхвърлен меч-играчка, за да се бие с по-младото си аз.

За да заслужи формата си за пудинг, Джейсън Бейтмън трябваше да изтърпи още едно неудобство - членовете на театралната трупа го накараха да изпее песента "Eternal Flame" на "Бенгълс" със замразен банан, вместо микрофон.

"Чувствам се поласкан, благодарен, унизен и странно удобно", пошегува се Бейтман, след като получи приза.

Jason Bateman, the 2022 Hasty Pudding Man of the Year, was awarded his Pudding Pot at a celebratory roast tonight! pic.twitter.com/gdeztbBoYY