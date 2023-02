Дженифър Кулидж получи наградата „Бухнал пудинг“ за Жена на годината (СНИМКИ)

И здокарана в карнавален костюм, актрисата от „Белият лотос“ Дженифър Кулидж дефилира на парад в американския град Кембридж, преди да бъде удостоена с титлата „Жена на годината 2023“ от театралната трупа на Харвардския университет „Бухнал пудинг“, предаде АП.

Като най-стара театрална трупа в Америка и една от най-старите в света, от 1951 г. насам театралната организация „Бухнал пудинг“ връчва тази награда ежегодно на мъже и жени, „които са направили траен и впечатляващ принос в света на развлеченията“.

Hasty Pudding Woman of the Year Jennifer Coolidge was celebrated yesterday in Harvard Square! pic.twitter.com/mvfBAnOTOu