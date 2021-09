Дженифър Лорънс е бременна с първото си дете

А мериканската актриса Дженифър Лорънс и съпругът ѝ Кук Марони очакват първото си дете, съобщи Ройтерс, като цитира списание "Пийпъл".

Представител на носителката на Оскар потвърди новината пред изданието.

We're jumping for joy: Jennifer Lawrence is going to be a mom! ♥️https://t.co/BBr4OBG4bu pic.twitter.com/yEsGp7TK07