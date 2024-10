Честито! Дженифър Лорънс очаква бебе №2

С емейството на Дженифър Лорънс се увеличава!

34-годишната актриса от „No Hard Feelings“ и 40-годишният ѝ съпруг Кук Маруни очакват второто си дете, като споделиха новината чрез Инстаграм.

Двойката - която сключи брак през октомври 2019 г. - вече има син Сай, на 2 години, когото посрещнаха през февруари 2022 г.

През 2022 г. Лорънс говори с Vogue за това как майчинството е променило живота ѝ.

„Искам да кажа, че еуфорията от Сай е просто... Господи, това е невъзможно“, казва Лорънс. „Винаги му казвам: толкова много те обичам, че не е реално.“

Jennifer Lawrence is pregnant, expecting second baby with husband Cooke Maroney. pic.twitter.com/FDKky9BFwC