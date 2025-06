„Джейн знаеше точно какво прави“: Историята зад най-известния кос поглед в Холивуд

Е дна от най-бляскавите и скандални сцени в историята на шоубизнеса, тази снимка от 1957 г. на София Лорен и Джейн Мансфийлд разкрива далеч повече, отколкото изглежда на пръв поглед, пише ВВС.

През април 1957 г., по време на вечерята „Добре дошли в Холивуд“, организирана в чест на София Лорен в прочутия ресторант Romanoff's в Бевърли Хилс, Джейн Мансфийлд влиза със съвсем конкретна цел. Бляскавото парти, организирано от Paramount Studios, събира на едно място някои от най-големите звезди на Холивуд по онова време – Барбара Стануик, Монтгомъри Клифт, Гари Купър, Шели Уинтърс и други. Но именно една откровена снимка на Лорен и Мансфийлд ще превърне вечерта в незабравим момент от холивудската история.

