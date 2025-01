Джейми Лий Къртис дарява $1 млн. за пострадалите от пожарите

А ктрисата Джейми Лий Къртис, една от многото холивудски знаменитости, чиито домове бяха изпепелени от горските пожари тази седмица, дарява 1 млн. щатски долара за справяне с щетите, съобщи Ройтерс.

Носителката на „Оскар“ и съпругът ѝ, актьорът и режисьор Кристофър Гест, правят дарението в подкрепа на „нашия велик град и великите хора, които живеят там“. Къртис поясни, че е в контакт с властите, „за да се насочат тези средства така, че да имат най-голям ефект“.

В сряда вечерта актрисата се разплака по време на участието си във вечерното шоу на Джими Фалън, докато описваше разрушенията в квартал „Пасифик Палисейдс“.

„Мястото, където живея, гори в момента. Целият квартал „Пасифик Палисейдс“ гори. Всичко – пазарът, от който пазарувам, училищата, в които ходят децата ми… Приятели, много приятели сега са загубили домовете си. Това е просто катастрофа“, каза Къртис.

Други известни личности като Били Кристъл, Джеймс Уудс, Парис Хилтън и Манди Мур също споделиха, че домовете им са изпепелени.

CORE, организация за помощ, чийто съосновател е Шон Пен, съобщи, че разпространява маски и други консумативи, за да помогне на хората в районите с лошо качество на въздуха заради дима от пожара.

