Любопитно

Откраднаха най-скъпия банан в света от музей във Франция

Неизвестни задигнаха емблематичния банан с тиксо на Маурицио Кателан от музея „Помпиду-Мец“. Въпреки че инсталацията се оценява на милиони, от галерията бързо я възстановиха, купувайки нов плод. Това е пореден инцидент с арт шедьовъра

2 юни 2026, 10:38
Източник: БТА

И стински „плодови бандити“ задигнаха произведение на изкуството на стойност 6,2 милиона долара, след как този уикенд откраднаха жълтия, с форма на полумесец, банан. Той е централен елемент в „Комедиантът“ – шедьовър на италианския визуален артист Маурицио Кателан, изложен в клона на центъра „Помпиду“ във френския град Мец.

Кражбата на плода се случва само година след като посетител на галерията беше хванат да яде банана, който тогава беше част от арт инсталацията. Охранител в „Помпиду-Мец“ забелязал в събота, че бананът, грубо залепен за стената на музея с парче сребристо тиксо като произведение на концептуалното изкуство, е изчезнал. От музея веднага са алармирали полицията, завели са наказателно дело и бързо са възстановили инсталацията. Което означава, че са заменили липсващия елемент с – познахте – друг банан.

Защото за разлика от, да речем, бижута на стойност 100 000 долара, този експонат е лесно заменяем.

„Не са забелязани необратими щети“, заявиха представители на „Помпиду-Мец“ в изявление, цитирано от британския вестник The Times. Богатото на нишесте изкушение е сменяно няколко пъти от дебюта си през декември 2019 г. на изложението Art Basel в Маями Бийч, Флорида, където първоначално беше продадено за изумителните 120 000 долара. Любопитен факт е, че Кателан е закупил оригиналния банан за едва 35 цента от 74-годишен уличен продавач на плодове в Ню Йорк.

Апетитното произведение на изкуството обаче на няколко пъти среща нещастния си край благодарение на гладни ентусиасти. Сред тях е Но Хюн-су, който не успя да устои на изкушението и захапа експоната, докато той беше изложен в Музея на изкуството „Лийум“ в Сеул, Южна Корея, през 2023 г.

Джъстин Сън, роден в Китай криптовалутен магнат, също се изкуши от предизвикателството, след като купи „Комедиантът“ за 6,2 милиона долара на търг в Sotheby's на следващата година. Кателан пресъздаде апетитния шедьовър за центъра „Помпиду“ в Мец през май 2025 г., само за да бъде погълнат отново от посетител на 12 юли. Атрактивността на инсталацията е толкова абсурдна, че дори вестник The Post се поддаде на чара ѝ, пресъздавайки творението с банан от кварталното денонощно магазинче за 80 цента и ролка тиксо за 4,95 долара за по-малко от 60 секунди.

Банан, тиксо и бяла стена – творба за 1,5 млн. долара
Източник: nypost.com    
банан Маурицио Кателан Комедиантът Помпиду-Мец концептуално изкуство кражба на изкуство
