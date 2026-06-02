Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“: Работник падна от покрив

42-годишният мъж е със счупени ребра и е транспортиран за лечение в столична болница

2 юни 2026, 10:21
Източник: БТА

42-годишен работник е пострадал при трудов инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Злополуката е станала в понеделник в района на третия котел на електроцентралата. По първоначални данни мъжът е паднал от ламаринен покрив с височина около два метра.

На място незабавно е била оказана помощ, а пострадалият е транспортиран за лечение в болнично заведение в София. Лекарите са установили, че вследствие на падането той е получил три счупени ребра. Към момента няма официална информация за състоянието му.

След сигнала за инцидента на място е изпратена дежурна полицейска група, която е извършила оглед. Разследващите изясняват обстоятелствата около злополуката, включително дали са били спазени всички изисквания за безопасност на труда.

По случая е образувано досъдебно производство, а компетентната прокуратура е уведомена. Очаква се в рамките на разследването да бъдат назначени експертизи и разпитани свидетели, които да установят причините за инцидента.

ТЕЦ „Бобов дол“ е една от най-големите топлоелектрически централи в страната и осигурява работа на стотици служители. Подобни трудови инциденти поставят отново на дневен ред въпросите за безопасността на работното място и контрола върху спазването на трудовото законодателство в предприятията с повишен производствен риск.

От Инспекцията по труда обикновено извършват проверки при подобни случаи, за да се установи дали са спазени всички нормативни изисквания за безопасни условия на труд и дали има допуснати нарушения от страна на работодателя или служителите.

Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев    
