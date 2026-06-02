Любопитно

„Играта на играчките 5“ срещу дигиталната ера: Том Ханкс и Тим Алън за ужаса от синьото сияние

Актьорите от хитовата анимация разкриват как новата част изследва опасната екранна зависимост на децата, докато Тим Алън признава: „Дъщеря ми изгуби търпение в киното – младите са свикнали със 7-секундни видеа“

2 юни 2026, 10:32
А ктьорският състав на дългоочакваната анимация „Играта на играчките 5“ разкри, че новият филм изследва нарастващата зависимост на децата от екраните. Звездата Том Ханкс сподели, че синьото сияние на телефоните в детските стаи е нещо, което „навява истински ужас“, съобщава The Independent.

Ханкс, който озвучава каубоя Уди от премиерата на първия филм през 1995 г., обясни, че сюжетът отразява една по-широка връзка между поколенията и технологиите. „Всяко поколение има нещо, което го дефинира технологично в обществото, и хората влагат всичко в него“, сподели той пред BBC.

„Във филма има момент, в който поглеждаме към градския пейзаж и виждаме синьото сияние на телефоните в спалните. Това наистина навява ужас в сърцето“, добави Ханкс.

В най-новата част от емблематичния франчайз на Pixar Уди, Баз Светлинна година и Джеси се оказват в надпревара с нов вид съперник: таблет с формата на жаба на име Лилипад (озвучен от Грета Лий). Лентата проследява борбата на играчките да останат забелязани, след като малката Бони бива напълно завладяна от устройството. От Pixar описват историята накратко като „Играчките срещу технологиите“.

Заедно с Том Ханкс като Уди, Тим Алън се завръща в ролята на космическия рейнджър Баз Светлинна година, а Джоан Кюсак отново влиза в обувките на йодлиращата каубойка Джеси.

Тим Алън разказа, че наскоро е имал пререкание с дъщеря си тийнейджърка по време на посещение в киното. Тя бързо изгубила търпение, тъй като в днешно време децата са „толкова свикнали със седемсекундни филмчета в Instagram“.

„Тя буквално погледна към екрана и каза: „Ясно, разбрах! Този ще е злодеят и сега ще направят това“, сподели Алън. „Поспорихме малко. Казах ѝ: „Отсега нататък, когато сме на кино, гледаме филма, а след това можеш да мрънкаш колкото си искаш“. Но всъщност тя не бъркаше.“

Актьорът допълни, че заради социалните мрежи младата аудитория вече е свикнала на „сюжетна арка с начало, среда и край в рамките на седем секунди“. Поради тази причина за много деца е трудно да задържат вниманието си върху по-дълги продукции, „освен ако не става дума за нещо като „Аватар“, което е по-скоро изживяване“.

Джоан Кюсак отбеляза, че темите във филма ще резонират силно сред родителите, които се опитват да ограничат времето на децата пред екрана. Алън обаче призна, че страхът от новите технологии не е модерно явление. „В момента, в който казах „остави този телефон“, си спомних как моите родители ми крещяха „намали тази музика“, споделя той.

Миналия месец Грета Лий поясни, че нейният персонаж Лилипад не е „точно злодей“ и „често има наистина добри намерения“.

„Въпросът е сложен, защото технологиите няма да изчезнат и носят безброй ползи. Съществува обаче реална тревога за цената, която плащаме за цялото това време пред екрана, и точно това виждаме във филма“, каза тя пред информационната агенция PA (Пресасошиейшън).

Правителствата по целия свят все по-активно се опитват да ограничат използването на смартфони и социални мрежи от непълнолетни. Миналата година Австралия стана първата страна, която въведе национална минимална възраст от 16 години за достъп до профили в социалните медии, докато Норвегия, Франция, Испания и Дания предприемат подобни мерки за ограничаване на достъпа на деца до онлайн платформи.

В понеделник Тейлър Суифт потвърди, че има нова песен във филма, написана и продуцирана от нея и Джак Антоноф. Парчето, озаглавено „I Knew It, I Knew You“, е замислено като завръщане към кънтри корените на поп звездата и е вдъхновено от историята на любимата каубойка Джеси.

Източник: The Independent    
Неизвестни задигнаха емблематичния банан с тиксо на Маурицио Кателан от музея „Помпиду-Мец“. Въпреки че инсталацията се оценява на милиони, от галерията бързо я възстановиха, купувайки нов плод. Това е пореден инцидент с арт шедьовъра

Кървавата драма се е разиграла на няколко различни места в американския град. Според първоначалната версия на разследващите, в основата на масовата стрелба стои тежък домашен скандал

Разследващи: Руският „сенчест флот“ продължава да работи с помощта на застрахователи, свързани с ЕС

Хакери са използвали собствения изкуствен интелект на Meta за поддръжка на клиенти, за да го излъжат и накарат да променя имейли на чужди профили в Instagram. Така са успели да получат контрол над тях и да оставят реалните им собственици без достъп

Интернет феноменът оглави родния боксофис в края на май, изпреварвайки „Междузвездни войни“. Въпреки изненадващия нов хит, кината у нас отчитат сериозен спад на зрителите в сравнение със същия период на миналата година

Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е регистриран в акваторията край италианското крайбрежие

Военновъздушно учение в Тайван взе две жертви

Ебола отново тревожи света: Какво представлява вирусът и може ли да има нова глобална заплаха

След новото огнище в ДР Конго и тревогите около хантавируса учените предупреждават: опасните инфекции не са останали в миналото

