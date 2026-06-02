Сигнал за бомба в гимназия в Пловдив, евакуираха учениците

С игнал за бомба е постъпил рано тази сутрин в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив, съобщиха от полицията. Учениците са били своевременно изведени от сградата като предпазна мярка, след получаването на съобщението.

Сигнал за бомба в училище в София

След извършен оглед от компетентните органи взривно устройство не е открито. Малко по-късно учебният процес е бил възстановен и занятията в училището са продължили нормално.

От МВР уточняват, че по електронни пощи са били изпратени и други злоумишлени сигнали за поставени взривни устройства в различни учебни заведения в страната, предаде "24 Часа". Към момента се изяснява точният им брой, както и обхватът на засегнатите училища.

Масови сигнали за бомби в училища у нас

След поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал.

Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха.