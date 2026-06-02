Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, получи 4 години затвор

С офийският градски съд осъди на четири години лишаване от свобода шофьора, който през декември 2025 г. причини тежка катастрофа на Северната скоростна тангента в София, при която загина полицейски служител.

Освен ефективната присъда, съдът постанови подсъдимият да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от шест години. Наказанието ще се изтърпява при първоначален общ режим.

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

Как се стигна до трагедията

Фаталният инцидент стана в ранните часове на 1 декември 2025 г. на Северната скоростна тангента в столицата, в района на разклона за бул. „Рожен“.

По данни на разследването полицейски екип е осъществявал временна организация на движението със спрян служебен автомобил, обозначен със специален режим на работа и включена светлинна сигнализация.

Въпреки това водачът не намалил скоростта и не се съобразил с въведените ограничения. Последвал удар в полицейския автомобил, при който по непредпазливост била причинена смъртта на служител на МВР.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като постави отново въпроса за безопасността на полицаите, работещи на пътя, както и за спазването на временната организация на движението от страна на шофьорите.

Разследването

Още в деня на катастрофата Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство. Разследването беше проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към СДВР под ръководството на прокуратурата.

Няколко дни след инцидента съдът определи на обвиняемия мярка за неотклонение „парична гаранция“. След протест на прокуратурата размерът ѝ беше увеличен от 5000 на 20 000 лева от Софийския апелативен съд.

Обвинителният акт беше внесен в съда през февруари 2026 г., а след разглеждане на доказателствата магистратите признаха подсъдимия за виновен.

Присъдата не е окончателна

Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Софийския апелативен съд.

Съгласно Наказателния кодекс причиняването на смърт по непредпазливост при нарушение на правилата за движение по пътищата се наказва с лишаване от свобода, като съдът преценява конкретния размер на санкцията според обстоятелствата по случая.