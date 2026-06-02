Любопитно

Бившата съпруга на покойния Джеймс Ван Дер Бик вдигна приказна сватба

Актрисата сподели емоционални кадри от приказната сватба на открито, която се състоя само три месеца след като първият ѝ съпруг загуби битката с рака на дебелото черво

2 юни 2026, 11:21
А ктрисата Хедър Маккомб, бивша съпруга на звездата от „Кръгът на Доусън“ Джеймс Ван Дер Бик, сключи брак с колегата си Скот Майкъл Кембъл. Щастливото събитие се случва само три месеца след внезапната и болезнена загуба на актьора, който почина от рак, съобщава People.

В събота, 30 май, Маккомб се врече във вечна вярност на своя избраник. „Вчера със Скот, под Божия завет, официално се оженихме. Церемонията води прекрасната ми сестра, заобиколени от хората, които обичаме най-много на света, в любимия ни град Мисула, щата Монтана“, сподели развълнуваната Хедър в Instagram. „Сърцата ни са пълни и смирени пред цялата любов, с която бяхме обградени.“

49-годишната Маккомб, която беше омъжена за покойната звезда от „Кръгът на Доусън“ (Dawson’s Creek) в периода от 2003 до 2010 г., благодари на всички, които превърнаха уикенда в „наистина магическо изживяване“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От красивите кадри на фотографа Денис Уебър се вижда, че за големия ден булката е заложила на дантелена сватбена рокля с дълъг шлейф и воал, съчетана с огърлица с кръст. Младоженецът – 54-годишният Кембъл, изглежда изключително елегантно в бяло сако, черен панталон и черна папийонка.

Двойката сключи брак на изискана церемония на открито в Монтана пред погледите на внушителен брой шафери. Маккомб позира с 13 свои приятелки, докато Кембъл беше подкрепен от 12 кавалери.

„Сега седим тук и броим благословиите си“, добави Маккомб в публикацията си.

Кембъл, който също е актьор, не скри вълнението си в социалните мрежи: „Повече от благословен съм за тази най-невероятна седмица, в която се ожених за тази красива душа. Благодаря на всички приятели и роднини!“

Щастливото събитие за Хедър Маккомб идва точно три месеца след сърцераздирателната кончина на първия ѝ съпруг. Джеймс Ван Дер Бик си отиде на 11 февруари на 48-годишна възраст след тежка битка с рак на дебелото черво в трети стадий.

Тогава актрисата сподели емоционално послание в памет на бившия си партньор: „Сърцето ми е разбито от загубата на любимия Джеймс. Скърбя дълбоко заради невероятната му съпруга Кимбърли, красивите му децата и цялото му семейство. Седя тук с огромна благодарност за специалната връзка, приятелство и обич, които споделяхме с Джеймс в продължение на десетилетия. Ще пазя като съкровище последните топли думи, които си разменихме.“

Маккомб, която познава Ван Дер Бик още преди голямата му слава, го описа като „чиста душа, изпълнена със светлина, талант и дълбока вяра в Бог“.

След развода им през 2010 г. Джеймс Ван Дер Бик откри щастието отново и се жени за Кимбърли Маркс. Двамата имат шест деца – Оливия (15 г.), Джошуа (14 г.), Анабел (12 г.), Емилия (10 г.), Гуендолин (7 г.) и Джеремая (4 г.).

В средата на май Кимбърли отбеляза три месеца от смъртта на съпруга си с думите: „Да кажа, че сърцето ми е разбито, е меко казано. Думите не могат да опишат какво е скръбта. Първоначалният шок отмина и реалността започва да се настанява... Той ми липсва ужасно много. Липсва на всички ни.“

Източник: People    
Хедър Маккомб Скот Майкъл Кембъл Джеймс Ван Дер Бик сватба знаменитости Монтана шоубизнес Кръгът на Доусън сватбена церемония актьори
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия иИзточна Европа

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

„Мислех, че ще умра": Жена разказа ужаса от популярна „лечебна" церемония с жабешка отрова

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

Конструкцията от фибростъкло и желязо, издигната в чест на Лионел Меси, се оказа опасна за минувачите. Властите в град Колката я демонтираха спешно заради риск от падане върху натоварен път и метростанция

Млад шофьор заби колата си в тухлена стена край Дупница, трима са в болница

Резултатът от направените проби за алкохол и наркотици е отрицателен

Полицейски неволи и лов на съкровища във втората седмица на „Великият понеделник"

Зрителите, които участват в гласуването, могат да спечелят награди

Откраднаха най-скъпия банан в света от музей във Франция

Неизвестни задигнаха емблематичния банан с тиксо на Маурицио Кателан от музея „Помпиду-Мец“. Въпреки че инсталацията се оценява на милиони, от галерията бързо я възстановиха, купувайки нов плод. Това е пореден инцидент с арт шедьовъра

Отмениха церемонията за 150 г. от гибелта на Ботев заради лошото време в София

Лошото време в София наруши и графика на полетите до столицата

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, получи 4 години затвор

Трагичният инцидент стана по време на полицейска операция в София през декември 2025 г.

Актьорите от хитовата анимация разкриват как новата част изследва опасната екранна зависимост на децата, докато Тим Алън признава: „Дъщеря ми изгуби търпение в киното – младите са свикнали със 7-секундни видеа“

32-годишният нападател от село Желязковец е задържан от полицията след брутална проява на домашно насилие. Осемгодишно момче и възрастна жена са в болница с контузии

Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол": Работник падна от покрив

42-годишният мъж е със счупени ребра и е транспортиран за лечение в столична болница

Ще поевтинеят ли храните? Защо производителите са скептични и за какво предупреждават

Според бранша натискът може да се отрази на качеството и да затрудни българските фермери

