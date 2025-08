Дуа Липа получи косовско гражданство

П оп звездата Дуа Липа заяви, че „се чувства сякаш двете ми страни са едно“, след като официално получи косовско гражданство.

Певицата е родена в Лондон в семейство на косовско-албански родители. През 2008 г., когато Косово обявява независимостта си, тя за кратко се премества да живее в столицата Прищина, където семейството ѝ се завръща, а тя е едва на 11 години.

Церемонията по връчването на гражданството се проведе под домакинството на президента Вьоса Османи, която определи момента като „чест“, приветствайки Липа като „една от най-емблематичните културни фигури в историята на страната ни“.

В официално изявление Дуа Липа сподели: „Това допълва двойствеността, която винаги съм усещала в себе си. Обичам тази страна и това означава толкова много за мен и семейството ми.“

Президент Османи публикува снимки от церемонията в социалната мрежа X (бившият Twitter), с думите: „Дуа и Косово винаги са били неразделни. От най-големите световни сцени до сърцата на милиони, тя носеше нашата история със сила, гордост и грация...“ Тя добави: „Нашата благодарност е безкрайна за всичко, което Дуа е направила и продължава да прави за Косово.“

В отделна публикация написа още: „Скъпоценният камък на Косово — добре дошла отново у дома.“

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG