Невидимата катастрофа на Джанцзяцзе: Древните пещери от "Аватар" в Китай се превърнаха в сметища

М ай и началото на юни са традиционно популярни за посещения в горския парк Zhangjiajie, намиращ се в югозападната китайска провинция Хунан. Туристите обичат да се наслаждават на неземната му красота преди летните горещини да станат непоносими, предаде CNN.

Този зашеметяващ район е известен със своите масивни кварцово-пясъчни стълбовидни образувания, за които се твърди, че са послужили като вдъхновение за плаващия пейзаж във филмовия хит "Аватар" от 2009 г.

Но тази година, докато тълпи от туристи се стичат към района, само на няколко километра оттам се провежда мащабна операция по почистване, организирана от правителството. Екипи извозват тонове боклук от древни пещери, за които се предполага, че са били изхвърлени там преди повече от десетилетие.

Дълго скритите екологични щети, открити в окръг Cili, част от град Zhangjiajie, излязоха наяве през март, след като изследователи публикуваха кадри от пещерите, пълни с отпадъци, в китайската социална мрежа Douyin.

През май клиповете станаха сензационни, предизвиквайки възмущение в цялата страна и започвайки разследвания от държавни медии и местните власти.

Карстовите пещери в Zhangjiajie са сред най-впечатляващите природни чудеса в региона, формирани в продължение на милиони години под влиянието на водната ерозия. Вътрешността им често включва както видими, така и скрити потоци, както и варовикови образувания.

Една широко разпространена поредица от кадри, публикувани от спелеолог под псевдонима "Xiaofugege", показва пластмасови бутилки, кутии и контейнери с надписи на химикали. Купчините боклуци са толкова високи, че покриват скали и подземни водни басейни в множество пещери.

You might recognize this landscape as the stunning backdrop to James Cameron’s famous film, Avatar. In fact, this is Zhangjiajie National Forest Park in China, which is famous for its 3,000 vertical pillars, each hundreds of feet tall. pic.twitter.com/l2j0B3UVDE