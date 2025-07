Дрейк отмени концерт във Великобритания заради проблеми при пътуването

К онцертът на рапъра Дрейк в Манчестър беше отменен поради "непредвидени" проблеми при пътуването, предаде ДПА.

Канадският музикант трябваше да излезе на сцената в Co-Op Live Arena в понеделник, 28 юли, но се наложи да пренасрочи изявата си заради "непредвидени промени в разписанието на фериботите и логистиката".

Drake cancels Manchester show due to “travel logistics”



The July 28 Co-op Live Arena show has been postponed until August https://t.co/Z8V7fJNi3i