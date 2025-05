Донатела Версаче остро критикува хотел в Маями, кръстен на нея

Д онатела Версаче остро разкритикува новия хотел и ресторант във Флорида, които носят нейното име, подчертавайки, че няма никаква връзка с тях.

70-годишната модна дизайнерка заяви в събота, 10 май, че не е свързана по никакъв начин с новия бутиков хотел и ресторант Donatella, разположени в Маями.

„Нека бъда ясна“, започна Версаче в публикация в Instagram. „Хотелът и ресторантът на име Донатела, разположени близо до бившия ни семеен дом в Маями, никога няма да имат нищо общо с мен или моето семейство. Да се опитваш да се възползваш от нашата трагедия и името ми с цел печалба е позорно.“

Новият хотел, собственост на групата Nakash и Vida & Estilo Hospitality, официално отваря врати в Маями Бийч в сряда, 21 май.

Списанието People се свърза с групите Nakash и Vida & Estilo Hospitality за коментар. Същите компании вече преобразиха известното имение на Версаче – мястото, където през 1997 г. трагично загина брат ѝ, Джани Версаче – в хотел под името Villa Casa Casuarina. В рамките на този хотел работи и ресторант, носещ името Gianni.

Според списание Ocean Drive, новият хотел Donatella е рекламиран като „сестрински имот“ на Villa Casa Casuarina.

Имотът разполага с шест ексклузивни стаи, всяка от които предлага индивидуално обслужване от консиерж и личен иконом. Гостите получават и достъп до първокласни удобства, включително частен плаж с шезлонги, възможност за наемане на джетове, спа терапии, освежаващи процедури за лице, масажи, фитнес център и частен басейн, според официалното прессъобщение.

