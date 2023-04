Днес отбелязваме Международния ден на Земята

Д нес е Международният ден на земята. Първото отбелязване на този ден е през 1970 г. в САЩ и Канада, като целта му е да се привлече вниманието на хората към опазването на планетата и да се популяризира екологичният начин на живот.

По-късно инициативата е подета от международен комитет и през 21-ви век става най-големият нерелигиозен празник в света, честван от над половин милиард души.

В България има почти вековна традиция да се почита природата. На 14 декември 1930 г. по предложение на земеделския министър се е състояло първото честване на българската земя, а на 22 април 1992 г. президентът Желю Желев подписва клетва в името на Земята.

Страната се присъединява към международната инициатива и всяка година празникът е съпроводен с разнообразни музикални и художествени събития на открито.

